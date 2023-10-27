مباراة بيراميدز والمصري الآن قناة أون تايم سبورت مباشر الدوري المصري الممتاز 2023-24

بعد قليل تنطلق مباراة بيراميدز والمصري بث مباشر عبر قناة أون تايم سبورت 2، حيث تتجه الأنظار نحو الفريق الأول في نادي بيراميدز الذي يستعد لهذه المواجهة الهامة في بطولة الدوري الممتاز ضد البورسعيدي. سيتم إقامة المباراة في استاد برج العرب الرياضي الواقع في الإسكندرية، وتأتي هذه المواجهة ضمن جدول المباريات في الجولة الخامسة من البطولة. يعد هذا اللقاء فرصة حاسمة لكل فريق لتحقيق النقاط الثلاث وتعزيز موقعه في الترتيب العام.

موعد مباراة بيراميدز والمصري

من المقرر أن تقام مباراة بيراميدز والمصري اليوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023. ستقام المباراة في تمام الساعة 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، و6:00 بتوقيت الإمارات. ستقام المباراة على أرضية ملعب برج العرب الرياضي.

تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري النيل، الممتاز لكرة القدم في مصر. يتطلع كل فريق إلى تحقيق الفوز وإضافة النقاط الثلاث إلى رصيده.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمصري

يمكنك متابعة مباراة بيراميدز والمصري عبر قنوات ONTime حيث ستقوم قناة أون تايم سبورت 2 بنقل المباراة مباشرة وسيتولى المعلق الشهير أيمن الكاشف التعليق الرياضي على أحدث اللقاء خلال الشوطين الأول والثاني.

تشكيل بيراميدز الرسمي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق الرسمية استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي. وتضمنت القائمة غياب ستة لاعبين، بما في ذلك رمضان صبحي ومحمد رضا بوبو، بسبب الإصابة. وشهدت القائمة أيضًا غياب إسلام عيسي وبلاتي توريه وعلي جبر وإبراهيم عادل. وفيما يلي تشكيلة بيراميدز الرسمية لمباراة المصري البورسعيدي:

المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي – محمود مرعي – محمد حمدي – أحمد سامي.

الوسط: ليد الكرتي – مصطفى فتحي – مهند لاشين – كريم حافظ – وعبد الله السعيد.

الهجوم: فيستون ماييلي.

تشكيل المصري الرسمي

في مباراتهم أمام بيراميدز، أعلن الجهاز الفني لنادي المصري البورسعيدي تشكيلته الرسمية. وتتضمن التشكيلة اللاعبين التالين:

المرمى: عصام ثروت.

الدفاع: عمرو الدسوقي، كريم العراقي، حسين السيد، باهر المحمدي.

الوسط: إيزي إيميكا، محمود حماده، سمير فكري.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف، محمد الشامي، مروان حمدي.

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري بث مباشر

شاهد الآن بث مباشر مباراة بيراميدز والمصري عبر الموقع الرسمي لقناة أون تايم سبورت أو من خلال البث المباشر على يوتيوب.