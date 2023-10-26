نتيجة مباراة ليفربول وتولوز الدوري الأوروبي 2023-2024 (5-1)

انتهت مباراة ليفربول وتولوز بفوز مستحق للريدز حيث تمكن من تسجيل خمسة أهداف مقابل هدف واحد، سجل الهدف الأول لليفربول اللاعب ديوغو جوتا في الدقيقة التاسعة، تمكن تولوز من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 16 بقدم اللاعب تهيجس دالينغا، ثم أحرز واتارو إيندو الهدف الثاني في الدقيقة 30 ليتقدم مرة أخرى، وفي الدقيقة 34 تمكن داروين نونيز من تسجيل هدف ثالث لليفربول، ثم تبعه اللاعب ريان جرافنبرخ بالهدف الرابع في الدقيقة 65، وتمكن اللاعب المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الخامس والأخير في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز ساحق لليفربول.

مباراة ليفربول وتولوز

بعد لحظات تنطلق مباراة ليفربول وتولوز بث مباشر على قناة beIN SPORTS 1 في الدوري الأوروبي 2023-2024، تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي. يعد هذا الدور من المراحل المهمة في البطولة، حيث يتنافس الفرق المشاركة للتأهل إلى المراحل المقبلة. تتواجد ليفربول وتولوز في نفس المجموعة، وسيكون للفريقين الفرصة لتحقيق النقاط الثلاثة وتعزيز فرصهما في التأهل.

موعد مباراة ليفربول وتولوز

تنطلق مباراة ليفربول وتولوز مساء اليوم الخميس، الموافق 26 أكتوبر 2023. ستقام المباراة في ملعب أنفيلد، معقل ليفربول الشهير. سيتم انطلاق المباراة في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت السعودية ومصر، وفي الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتولوز

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتولوز هي beIN SPORTS 1، وسيقوم عامر الخوذيري بتعليق المباراة. يمكنك متابعة اللقاء على هذه القناة للاستمتاع بالتغطية الحية وتعليق المباراة من قبل عامر الخوذيري. يُرجى التحقق من الدليل البرامجي الحالي للتأكد من المواعيد والتفاصيل الدقيقة للبث المباشر للمباراة.

تشكيل ليفربول الرسمي

المرمى: كيلهير

الدفاع: جو جوميز – أرنولد – تشامبيرز – ماتيب

الوسط: إندو – جونز – جرافبينبيرش

الهجوم: داروين نونيز – هارفي إيليوت – ديوجو جوتا.

مشاهدة مباراة ليفربول وتولوز بث مباشر

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