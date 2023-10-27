مباراة الرائد والفتح الآن قناة SSC Extra 2 مباشر دوري روشن السعودي 2023-24

تابع مباراة الرائد والفتح بث مباشر على قناة SSC Extra 2 ضمن منافسات دوري روشن السعودي خلال الجولة الـ11، حيث تتواصل يوم غد الجمعة، منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري روشن السعودي، حيث يلتقي الرائد والفتح في بريدة، والطائي والرياض في حائل. يضع الفتح النقاط الثلاث هدفاً له، عندما يحل ضيفاً على الرائد، في مباراة تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ويبحث من خلالها عن الفوز، رغم تباين الطموحات والأهداف بينهما.

موعد مباراة الرائد والفتح

ستقام مباراة الرائد والقتح في الدوري السعودي للمحترفين اليوم الجمعة، الموافق 27 أكتوبر 2023، في مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة. هذه المباراة ستكون ضمن منافسات الجولة رقم 11 من الدوري.

سيكون وقت انطلاق المباراة في تمام الساعة 5:00 بتوقيت مصر، الساعة 6:00 بتوقيت السعودية، والساعة 7:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الرائد والفتح

ستتاح للمشجعين فرصة مشاهدة مباراة الرائد والفتح عبر عدة قنوات نقل تلفزيونية. يمكنكم متابعة اللقاء على القنوات التالية:

قناة SSC Extra HD2: ستقوم هذه القناة بنقل المباراة بتقنية عالية الوضوح HD2، مما يسمح للمشاهدين بمتابعة اللقاء بصورة واضحة وحيوية. ويتولى خالد المديفر مهمة التعليق على أحداث اللقاء.

قناة SSC Extra SD2: ستكون هذه القناة بديلًا للقناة الرئيسية، حيث ستقوم ببث المباراة بجودة قياسية SD2، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بالمباراة على التلفزيونات ذات الوضوح العادي، ويتولى عائد العصيمي التعليق على أحداثها.

تشكيل الفتح السعودي الرسمي

فيما يلي تشكيلة الفريق الرسمية لنادي الفتح السعودي في المباريات الأخيرة:

المرمى: جاكوب ريني

الدفاع: جايسون دينايير – توفيق بو حيمد – سعيد باعطية

الوسط: سفيان بن دبكة – مختار علي

وسط هجومي: وكاس زيلارايان – كريستيان تيو – مراد باتنا

الهجوم: دجانيني

ترتيب الفتح والرائد في الدوري السعودي

يحتل فريق الفتح المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، أما فريق الرائد، فهو يحتل المركز الثامن عشر والأخير في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط. يواجه الرائد تحديات كبيرة في الموسم الحالي ويسعى بكل جهده لتحسين أداءه وتحقيق النتائج الإيجابية التي ستساعده على تحسين ترتيبه في الدوري.

مشاهدة مباراة الرائد والفتح بث مباشر

شاهد الآن بث مباشر مباراة الرائد والفتح عبر شاهد VIP الناقل الحصري الوحيد لجميع مباريات الدوري السعودي يمكنك أيضًا مشاهدتها من خلال البث المباشر على يوتيوب.