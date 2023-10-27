التشكيل الرسمي لـ مبارة الهلال والأهلي السعودي مباشر في كلاسيكو الدوري السعودي

أعلن المدربان خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، وماتياس يايسلة، المدير الفني لفريق أهلي جدة، عن التشكيلة المتوقعة لفريقيهما في مواجهة كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين في الجولة الحادية عشرة.

تشكيل الهلال الرسمي

وجاءت التشكيلة الرسمية لفريق الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: علي البليهي – سعود عبد الحميد – الشهراني – خاليدو كوليبالي.

الوسط: ميشايل- روبين نيفيز- سافيتش.

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش – سالم الدوسري – مالكوم.

تشكيل الأهلي السعودي الرسمي

وبالنسبة لتشكيلة أهلي جدة الرسمية، فتأتي على النحو التالي:

المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: روجير ايبانيز – علي مجرشي – عبد الله العمار – عبدالباسط هندي.

الوسط: محمد المجحد – فرانك كيسي- جابريل فيجا.

الهجوم: فيرمينو – رياض محرز – ماكسيمين.

ستقام مباراة الهلال والأهلي اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.