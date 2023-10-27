مباراة الزمالك وإنبي الآن قناة أون تايم سبورت 2 مباشر الدوري المصري الممتاز

تبدأ بعد قليل مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر على قناة أون تايم سبورت 2 في أولى مواجهات الجولة الخامسة في الدوري المصري الممتاز حيث يخوض يستعد الزمالك لمواجهة جديدة أمام إنبي، وهما يسعيان في هذه المواجهة إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تحسين موقعهما في جدول الترتيب. يتطلع كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز في هذا اللقاء المهم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري النيل.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

موعد مباراة الزمالك وإنبي تحدد ليوم الجمعة، الموافق 27 أكتوبر 2023. ستقام المباراة في ملعب بتروسبورت، وستنطلق في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر.

هذه المباراة تأتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، المعروف أيضًا بدوري النيل. يتوقع أن تكون المباراة قوية ومليئة بالتنافس بين الفريقين، حيث يسعى كل من الزمالك وإنبي لتحقيق النتيجة الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي

ستتم بث مباراة الزمالك وإنبي على قناة واحدة وهي أون تايم سبورت 1. سيقوم حاتم بطيشة بالتعليق المباشر على المباراة، حيث سيقدم تحليلًا ممتعًا وشيقًا للأحداث على أرض الملعب.

تشكيل الزمالك الرسمي

تم الإعلان عن تشكيلة الزمالك الرسمية لمباراتهم أمام إنبي كالتالي:

المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي، أحمد فتوح، عمر جابر، مصطفى الزناري.

الوسط: محمد أشرف روقا، نبيل عماد دونجا، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: يوسف أوباما، مصطفى شلبي، محمود عبد الرازق شيكابالا.

تشكيل إنبي الرسمي

تم الإعلان عن تشكيلة إنبي الرسمية لمباراتهم أمام الزمالك وجاءت كما يلي:

المرمى: عبد العزيز البلوطي.

الدفاع: أحمد صبيحة، محمد إسماعيل حامد، مصطفى عادل دويدار، أحمد خليل إبراهيم.

الوسط: محمد ناصر، محمد حمدي، رفيق كابو، زياد كمال.

الهجوم: أحمد أمين، عبد الرحمن عماد.

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر

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