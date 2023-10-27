ملخص مباراة الهلال والأهلي السعودي في دوري روشن السعودي (3 – 1) يوتيوب

انتهت مباراة الهلال والأهلي السعودي بتقدم الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف للأهلي جدة وذلك ضمن كلاسيكو الدوري السعودي الذي أقيم اليوم

ملخص مباراة الهلال والأهلي السعودي

في مباراة مثيرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، تغلب الهلال على الأهلي السعودي بنتيجة 3-1. سجل الهدف الأول للهلال في الدقيقة الأولى من الشوط الأول اللاعب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بتسديدة رائعة. وفي الدقيقة 37 من الشوط الأول، نجح لاعب الهلال ألكساندر ميتروفيتش في تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعد تمريرة مميزة.

على الجانب الآخر، قلص الأهلي السعودي الفارق في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب ألان ماكسيمين، الذي سجل هدفًا رائعًا يعكس قوة ومهارة الفريق. رغم محاولات الأهلي لتعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة، إلا أن الهلال تمكن من الحفاظ على تقدمه وإنهاء المباراة بفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

سجل لاعب الأهلي السعودي روجير إيبانيز هدف في مرماه ليصعب ادراك التعادل على فريقه في الدقيقة 84 من أحداث الشوط الثاني

نتيجة مباراة الهلال والأهلي السعودي

بهذه النتيجة، يستمر الهلال في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بأداء قوي ونتائج مميزة، في حين يواصل الأهلي السعودي السعي وراء تحقيق الانتصارات وتحسين موقعه في الترتيب العام.

ملخص أهداف مباراة الهلال والأهلي السعودي