مباراة البحرين واليابان نهائي تصفيات آسيا لكرة اليد المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

تنطلق بعد قليل مباراة البحرين واليابان مباشر الآن في نهائي تصفيات آسيا لكرة اليد المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 حيث تتجه أنظار عشاق كرة اليد في آسيا نحو مباراة نهائي تصفيات آسيا لكرة اليد، التي ستقام بين منتخبي البحرين واليابان، ستحدد هذه المباراة الفائز الذي سيحجز بطاقته للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، سنقدم لكم كافة التفاصيل حول هذه المواجهة المنتظرة.

موعد مباراة البحرين واليابان

تقام مباراة البحرين واليابان يوم السبت 28 أكتوبر 2023، ستبدأ المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت البحرين وقطر، ستقام المباراة في صالة الدحيل لكرة اليد، وهي الملعب الذي يعتبر موطنًا للعديد من الأحداث الرياضية المهمة في قطر.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليابان

ستكون هناك عدة خيارات لمشاهدة مباراة البحرين واليابان لكرة اليد، يمكنك متابعتها على قناة الكأس 1 وقناة بين سبورت 6، حيث ستتم تغطية المباراة بشكل حصري على هاتين القناتين الرياضيتين.

كيف تأهل منتخب البحرين لنهائي دورة الألعاب الآسيوية؟

حقق منتخب البحرين تأهلًا مثيرًا إلى النهائي بعد فوزه على منتخب قطر في المباراة السابقة، تمكن الفريق البحريني من تحقيق الفوز بنتيجة 30-29 في الثواني الأخيرة من اللقاء، الذي أقيم في صالة الدحيل في قطر، وبهذا الفوز المهم، تأهلت البحرين إلى المباراة النهائية لتواجه اليابان.

مشاهدة مباراة البحرين واليابان بث مباشر

إذا كنت ترغب في متابعة المباراة مباشرة، يمكنك ذلك عبر قناة الاتحاد القطري لكرة اليد على اليوتيوب، ستتيح لك هذه القناة فرصة مشاهدة المباراة بثًا مباشرًا، وذلك بتوفر خدمة البث المباشر على اليوتيوب.

ستكون مباراة البحرين واليابان في نهائي تصفيات آسيا لكرة اليد المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 مثيرة ومهمة، سيسعى منتخب البحرين جاهدًا لتحقيق النجاح والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، في حين يطمح منتخب اليابان في الفوز وضمان مشاركته في الدورة الأولمبية، ستكون هذه المباراة فرصة لعشاق الرياضة لمتابعة الحماس والتشويق على أرض الملعب، وستكون مناسبة هامة لتأكيد تفوق المنتخب الفائز وتحقيق حلم الوصول إلى ألعاب الأولمبياد.