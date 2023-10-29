رابط ظهور نتائج القبول المركزي 2023 2024 موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني وزارة التعليم العالي كل المحافظات

رابط الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2024 أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط يمكن من خلاله الاستعلام عنها، كما أتاحت الوزارة إمكانية تحميل الحدود الدنيا لنسب القبول لجميع التخصصات، حيث حسب ما أظهرته نسب القبول أن هناك تنافس كبير جدًا بين الطلاب في جميع التخصصات، كما أن تلك النسب بناءً عليها يتم تحديد المسار الأكاديمي لكل طالب.

نتائج القبول المركزي 2024

رابط نتائج القبول المركزي 2023 يرغب العديد من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في معرفة معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023، لذا سوف نقوم بتوضيح هذه المعدلات على النحو التالي:

كلية الطب %99.67.

كلية طب الزهراء %99.57.

كلية طب الاسنان %98.83.

كلية التمريض للذكور %96.33.

كلية التمريض للبنات %93.17.

كلية طب بيطري %68.33.

كلية الصيدلة %98.5.

كلية هندسة حاسبات %93.

كلية هندسة ميكانيكا %90.5.

كلية هندسة قسم كيمياوية %95.33.

كلية هندسة قسم المواد %88.33.

كلية العلوم %82.67.

كلية علوم قسم الرياضيات %74.17.

كلية العلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات %75.

كلية القانون %82.

كلية علوم البحار %63.83.

كلية الزراعة %60.

كلية الإدارة والاقتصاد %.61.5.

كلية التربية %65.5.

كلية التربية للعلوم الصرفة %70.67.

كلية التربية للعلوم الإنسانية %72.67.

كلية التربية للبنات %66.33.

كلية الآداب %68.67.

تحميل نتائج القبول المركزي 2023 2024 موقع نتائجنا

موقع نتائج القبول المركزي 2023 2024 تم تفعيله حيث يمكن الحصول عليها عبر اتباع الآتي..

زيارة موقع نتائجنا الرسمي

او الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية .

النقر على أيقونة”الخدمات الإلكترونية”.

اضغط على خيار”دليل القبول في الجامعات العراقية”.

انقر على زر تحميل”ملف الدليل”.

سوف تجد الدليل على هاتفك قم بالبحث عن الكلية أو المعهد التي تناسب مجموعك.

من الجدير بالذكر أن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 تختلف من محافظة لأخرى ومن تخصص لآخر، لذا أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن رابط يمكن من خلاله تحميل دليل القبول ومعرفة الكلية المناسبة لمجموعك