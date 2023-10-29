غزة الأن لحظة بلحظة .. تردد قناة اخبار فلسطين الفضائية لمتابعة أحداث غزة مباشرة

يعد تردد قناة اخبار فلسطين الفضائية من أهم الترددات التي يتم البحث عنه خلال الايام الماضية وذلك بعد أحداث طوفان الأقصى التي وقعت يوم السبت الماضي، لا يوجد صوت يعلو فوق صوت الصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي ، حيث تم أسر العديد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، واستجابةً لهذا الأمر، تعرضت غزة لقصف مستمر وشهدت انقطاعًا للكهرباء وتواصل العدوان، مما أسفر عن مقتل وجرح العديد من الفلسطينيين ، وبسبب ذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة فلسطين لمتابعة التطورات في قطاع غزة.

قناة فلسطين 2023

بسبب أهمية متابعة الأحداث من قِبل جميع المواطنين العرب، زاد الاهتمام في معرفة التردد الخاص بقناة فلسطين 2023. وتأتي تردد القناة على القمر الصناعي المصري نايل سات، وفقاً للمعلومات التالية.

تردد قناة فلسطين 2023

القمر الصناعي : عرب سات.

اسم القناة : قناة فلسطين.

تردد القناة: 11958.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

دقة الجودة: HD.

تردد تردد قناة اخبار فلسطين علي النايل سات 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: قناة الانتفاضة الفلسطينية.

تردد القناة : 12604.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

دقة جودة: SD.

تردد قناة الحوار الفلسطينية علي النايل سات 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: قناة الحوار الفلسطينية.

تردد القناة: 10971.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

دقة جودة: HD.

تردد قناة هنا القدس علي النايل سات 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: هنا القدس.

تردد القناة: 11334.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل الترميز: 27500.

دقة جودة: HD.

تردد قناة عودة فلسطين علي النايل سات 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: قناة عودة فلسطين.

تردد القناة: 12646.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة معًا الفلسطينية علي النايل سات 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: قناة معاً الفلسطينية.

تردد القناة: 12645.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

دقة جودة: HD.

تردد قناة الأقصى الفلسطينية علي النايل سات 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: قناة الأقصى الفلسطينية.

تردد القناة: 10921.

معدل الاستقطاب: رأسي.

دقة جودة: HD.

تؤكد لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة أن هناك أدلة واضحة على احتمال ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة في صراع فلسطين إسرائيل أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” يوم الثلاثاء الماضي بأنها تعبر عن قلقها بشأن إعلان إسرائيل فرض حصار كامل على قطاع غزة وقطع المياه والغذاء والكهرباء والوقود، ووصفت ذلك بأنه “عقاب جماعي” وسيؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح المدنية.