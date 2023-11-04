Final: مباراة بوكا جونيورز وفلومينينسي علي قناة بين سبورت bein sport 2 hd

تُقام مباراة بوكا جونيورز وفلومينينسي في الساعة العاشرة مساء يوم السبت، ينظر محبو كرة القدم إلى استاد “ماراكانا” التاريخي لمشاهدة المباراة المنتظرة التي تجمع بين بوكا جونيورز الأرجنتيني وفلومينينسي في نهائي كأس ليبرتادوريس، لتحديد الفائز الأخير في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في السعودية في ديسمبر المقبل.

مباراة بوكا جونيورز وفلومينينسي

في قرعة كأس العالم للأندية لعام 2023، تم وضع نادي الأهلي في مواجهة بطل أمريكا الجنوبية، والذي سيكون إما بوكا جونيورز الأرجنتيني أو فلومينينسي البرازيلي وذلك إذا تمكن الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند في الدور الثاني وتم تجنب الأهلي مواجهة مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

بوكا جونيورز وفلومينينسي

يتنافس نادي بوكا جونيورز في نهائي البطولة للمرة الثانية عشرة في تاريخه، وهذا يعتبر إنجازًا كبيرًا حيث سبق للفريق الفوز باللقب 6 مرات وحل في المركز الثاني في 5 مناسبات وحاليًا يتطلع الفريق للفوز بالبطولة للمرة السابعة ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم نادي اندبندنتي الأرجنتيني الذي فاز بالبطولة 7 مرات.

بوكا جونيورز ضد فلومينينسي

فريق بوكا جونيورز يتطلع للعودة والفوز بكأس ليبرتادوريس في نسخة 2019، بعدما كان آخر فريق غير برازيلي يصل إلى نهائي البطولة في النسخة السابقة من البطولة في عام 2018، فاز فريق ريفر بليت على بوكا جونيورز في نهائي خالص بين الفرق الأرجنتينية، وبذلك استعادت البرازيل السيطرة على اللقب والآن، يأمل بوكا جونيورز في تحقيق الانتصار وإعادة اللقب إلى الأرجنتين.

فلومينينسي

بالمقابل، يشارك فلومينينسي في النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخه، وهذه هي المرة الأولى منذ احتلاله المركز الثاني في النسخة الماضية لعام ٢٠٠٨ يحلم الفريق بالفوز باللقب لأول مرة في تاريخه، والاحتفاظ بلقبه كأفضل فريق قاري في البرازيل للموسم الخامس على التوالي، وذلك بفضل إقامة المباراة في ريو دي جانيرو.

مواجهات بوكا جونيورز وفلومينينسي

والتقى الفريقان في ثلاث نسخ سابقة من البطولة، حيث جرت المواجهة الأولى في نصف النهائي في العام 2008، وانتهت بتعادل الفريقين 2-2 في المباراة الأولى التي أقيمت في الأرجنتين، وفاز فريق فلومينينسي في المباراة الثانية بنتيجة 3-1 على ملعبه ومع ذلك، فقد خسر فريق فلومينينسي نهائي البطولة.

تاريخ مواجهات بوكا جونيورز وفلومينينسي

شهدت نسخة عام 2012 لقاء الفريقين في دور المجموعات، حيث فاز فلومينينسي على بوكا جونيورز بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب، وخسر أمامه بنتيجة 0-2 في مباراة الإياب في البرازيل كانت المواجهة الثالثة بينهما في ربع نهائي نفس النسخة، حيث فاز بوكا جونيورز بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب على أرضه، وانتهت المباراة ذهابا في البرازيل بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

في مجموعته في الدور الأول، كان بوكا جونيورز قد حصل على 13 نقطة من 6 مباريات، ثم تمكن من تخطي الأدوار الثلاثة التالية في البطولة عبر ركلات الترجيح تميز في هذه الركلات حارس المرمى سيرخيو روميرو فاز بوكا جونيورز في الركلات الترجيحية في الأدوار الثلاثة النهائية على ناسيونال من أوروجواي وريسينج الأرجنتيني وبالميراس البرازيلي، مما يجعله يقترب خطوة واحدة فقط من الفوز باللقب السابع له في البطولة والأول له منذ عام 2007.

وبالنسبة لفلومينينسي، تمكن من التقدم في المجموعة في الدور الأول بحصوله على 10 نقاط فقط، وبفارق الأهداف عن فريق ريفر بليت الأرجنتيني ومع ذلك، أثبت جدارته في الأدوار الإقصائية حيث فاز في كل مرحلة على فريق أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 3-1 في الدور الـ16، ثم على فريق أولمبيا من باراجواي بنتيجة 5-1 في ربع النهائي، وأخيرًا على فريق انترناسيونال البرازيلي بنتيجة 4-3 في نصف النهائي.

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