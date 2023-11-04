القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بوكا جونيورز وفلومينينسي في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2023

نعرض لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بوكا جونيورز وفلومينينسي التي ستقام نهائيات كأس ليبرتادوريس لعام 2023 في الملعب التاريخي ماراكانا في البرازيل، وسيجمع هذا الحدث فريقي بوكا جونيورز وفلومينينسي يتجاوز النادي الأرجنتيني القوي تخلفه عن التتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس منذ العام 2007، وبالتأكيد ما زالت الهزيمة في المباراة النهائية أمام منافسه اللدود ريفر بليت تسبب الكثير من الألم لمشجعي الفريق الأزرق من ناحية أخرى، تُعد فلومينينسي واحدة من أكبر الأندية في البرازيل التي لم يُحقق أبدًا لقب كأس العالم، في حين فاز بوكا باللقب على مدار تاريخه ست مرات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بوكا جونيورز وفلومينينسي

مباراة بوكا جونيورز وفلومينينسي سيشهد الملعب حضور العديد من النجوم، وعلى رأسهم إدينسون كافاني مع فريق بوكا جونيورز، ومارسيلو مع الفريق البرازيلي، بالإضافة إلى الخبير فيليبي ميلو ويلاحظ أن الفائز في هذه المباراة، بالإضافة إلى الشهرة القارية، سيكون مؤهلاً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة في المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

سيتم نقل مباراة بوكا جونيورز وفلومينينسي في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2023 عبر القنوات المتاحة وتعد قنوات “بي إن سبورتس” الجهة الوحيدة التي تبث بشكل حصري مسابقة كوبا ليبارتادوريس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

سوف يتم بث مباراة النهائي بين بوكا جونيورز وفلومينينسي على قناة “beIN Sports HD 2” المشفرة

بثت القنوات المباراة بين بوكا جونيورز وفلومينينسي

beIN Sports HD 2

تتوفر قناة “beIN Sports HD 2” على الأقمار الاصطناعية نايل سات وسهيل سات من خلال الترددات التالية:

تردد قناة beIN Sports HD 2 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 23

تردد قناة beIN Sports HD 2 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 23

في نهائي كأس ليبرتادوريس عام 2023، يكون هناك معلق للمباراة بين بوكا جونيورز وفلومينينسي.

سيقوم المعلق الشهير عامر الخوذيري بالتعليق على سير مباراة بوكا جونيورز وفلومينينسي التي ستقام في ملعب ماراكانا.

فريق فلومينينسي البرازيلي

بإمكانك مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وفلومينينسي عبر الإنترنت من خلال وسيلتين مدفوعتين، الأولى تكون عن طريق الاشتراك في تطبيق “تود” والثانية من خلال خدمة “بي إن كونكت”.

متى ستقام مباراة نهائي كأس ليبرتادوريس 2023 بين بوكا جونيورز وفلومينينسي؟

سيتم إقامة مباراة بوكا جونيورز وفلومينينسي اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

تبدأ صافرة انطلاق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً حسب التوقيت المصري، الحادية عشرة مساءً حسب التوقيت السعودي، والثانية عشرة بعد منتصف الليل حسب التوقيت في دولة الإمارات.