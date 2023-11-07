تردد قناة بي إن سبورت 2 beIN Sport لمشاهدة مباراة برشلونة وشختار على الاقمار الصناعية

تردد قناة بي إن سبورت 2 beIN Sport لمشاهدة مباراة برشلونة وشختار في دوري الأبطال ، تعتبر قناة بي ان سبورت واحدة من قنوات الرياضة المجانية المفتوحة، ما يبثها بجودة عالية تؤمن لجميع المشاهدين الاستمتاع بها يمكن لمحبي كرة القدم متابعة البطولات العربية والعالمية على شاشتهم بوضوح تام وبأفضل جودة صوت وصورة في هذا التقرير، سنقدم لكم التردد الجديد لقناة بي ان سبورت 2 بالإضافة إلى المحتوى الرياضي الذي تعرضه تابعونا عبر موقع البديل.

نبذه عن قناة بي ان سبورت 2

تعد قناة بي إن سبورت 2 من أفضل قنوات الرياضة في الوطن العربي، والتي تقوم بنقل جميع مشاركات اللاعبين، كما تظهر أيضا الأجواء الحقيقية للبطولات التي يتم إقامتها المعروفة كقناة رياضية مجانية، تسعى لنقل جميع الأحداث الرياضية الهامة، وتعرض بطولات عالمية مثل كأس العالم وكأس الأندية.

تم تأسيس القناة لأول مرة في عام 2003، وتوجد حوالي 10 قنوات رياضية بما في ذلك قناة بي ان سبورت 2 يقع المقر الرئيسي للقناة في قطر العربية، وتحديدا في الدوحة.

محتوي قناة بي ان سبورت 2

الباقة الرياضية بي إن سبورت تعد واحدة من أهم القنوات الرياضية في العالم العربي، بفضل شهرتها الكبيرة وتقديمها للبطولات العالمية والعربية.

حازت القناة على حقوق البث الحصري لعدد كبير من الدوريات مثل الدوري الإنجليزي والألماني والإيطالي، وأيضا دوري أبطال أوروبا وكأس العالم، بالإضافة إلى بطولات أخرى ذات أهمية عالية.

تردد قناة بي ان سبورت 1 على نايل سات

تردد القناة: 11013

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ:3/2

القمر الصناعي: سهيل سات

تردد قناة بي ان سبورت 2 على نايل سات

تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة بي ان سبورت 1 على سهيل سات

تردد القناة: 11547.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/2.

القمر الصناعي: سهيل سات.

تردد قناة بي ان سبورت 2 على سهيل سات

تردد القناة: 11585.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/2.

القمر الصناعي: سهيل سات.

قناة 2 beIN Sport لمشاهدة مباراة برشلونة وشختار

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وشاختار على ملعب فولكس بارك في ألمانيا، وهو الملعب الذي يُعتبر الملعب الافتراضي للفريق الأوكراني. تأتي هذه المباراة ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

تمكن برشلونة من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على ملعبه الأسبوع الماضي بنتيجة 2-1، ما ساهم في تعزيز مكانه على رأس الترتيب برصيد 9 نقاط.

في الناحية المقابلة، يحتل شاختار المركز الثالث بثلاث نقاط.

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