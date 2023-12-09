هَـســـّا ⭕️ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة | أفتح اسماء الرعاية الاجتماعية spa.gov.iq

يستمر البحث لدى الكثير من العراقيين عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق، حيث نجد الكثير من المواطنين عملوا على تقديم الأوراق والمستندات للحصول على الدعم المادي من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي قامت بقبول الكثير منهم وقامت برفض البعض أيضا لمن لا تنطبق عليه الشروط، أو لا يقوم بتقديم المستندات المطلوبة بشكل كامل، لذلك أخذ العديد منهم يقوم بالبحث عن تلك الأسماء للتعرف على مدى قبوله أم لا، وسوف نوضح لكم كيفية الحصول على اسماء الوجبة الاخيرة من خلال المقال.

اسماء المشمولين

عملت وزارة الرعاية الاجتماعية على الكشف بأنه سوف يتم الإعلان عن 70,000 اسم تم قبولهم في دعم الرعاية الاجتماعية، و تعرف تلك الدفعة بإسم الدفعة السابع وسوف يتم الكشف عن أسمائهم بعد يومين فقط.

هناك بعض الخطوات التي يجب على المواطنين العراقيين القيام بها للتعرف على اسماء المشمولين المقبولين في دعم الرعاية الاجتماعية منصة مظلتي وذلك من خلال تلك الخطوات.

أولا يقوم المواطن الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، او مظلتي. ثم بعد ذلك يضغط على الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة. كما يتم بعد ذلك يقوم بكتابة جميع البيانات الخاصة به. يضغط على تحميل كشوفات المشمولين. واخيرا يضغط على فتح الملف.

ما هي شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية؟

لقد تبقى يومين فقط للتعرف على اسماء المشمولين الذين سوف يحصلون على دعم الرعاية الاجتماعية والذي تم قبولهم وفقا لعدة شروط وسوف نوضح تلك الشروط من خلال الآتي:

أن يكون المواطن عراقي الجنسية.

يجب أن لا يقل عمر المواطن عن 16 عام، ولا يزيد عمره عن 55 عام.

بالنسبة للنساء يجب أن لا يقل عمر النساء عن 15 عام، ولا يزيد عن 60 عام.

كذلك يجب أن يقيم المواطنين داخل الأراضي العراقية ولا يغيبون عنها أكثر من ثلاثة شهور.

كما يجب أن لا يكون لدى المواطن حساب بنكي.

واخيرا أن لا يكون لدى المواطن أي سجلات تجارية.

استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

نحن على مقربة من اطلاق الدفعة السابعة والأخيرة في هذا العام، حيث صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق انه سوف يتم الافصاح عن اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة بعد ساعات قليلة من الآن، كما يمكن للجميع معرفتها من خلال موقع منصة مظلتي الالكترونية، والتي سوف يتم الكشف عنها في صورة ملفات بصيغة pdf، لذا تابعونا لمزيد من التفاصيل.