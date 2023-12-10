افْتــَـح ‼️ رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة موقع وزارة العمل mosla.gov.iq جميع المحافظات

بحث الكثير من المواطنين العراقيين عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، وذلك للتعرف على أسمائهم، حيث قامت وزارة الشؤون في العراق بتوفير الدعم للمواطنين العراقيين لتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم وللحد من المعاناة التي يعاني منها الكثير، وقامت بفرض ذلك الدعم مما جعل الكثير يقوم بالبحث عن أسمائهم وسوف نوضح التفاصيل الخاصة بذلك من خلال هذا المقال.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

قامت وزارة الشؤون بالإعلان عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة وهي أحد أسماء برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق وقد عملت الوزارة على ضم نحو حوالي 100,000 أسرة أسماء المشمولين، وقد وصل عدد الأسر الجديدة التي تم إضافتها إلى حوالي 50 أسرة وقامت بإضافة 50,000 أسرة أخرى تم إعادة النظر في أوراقها وأحقيتها مما جعل الكثير يقومون بالبحث عن أسمائهم.

ما هي شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية؟

عملت وزارة الشؤون على وضع بعض الشروط للحصول على ذلك الدعم وسوف نوضح تلك الشروط من خلال الآتي:

يجب أن يكون المواطن عراقي الجنسية. يكون المواطن ذو دخل محدود. لا يملك المواطن أي ممتلكات. يكون المتقدم من أصحاب الإعاقات. كما تقوم بقبول الفقراء وأصحاب الدخل المنعدم. كذلك يقيم المواطن داخل الأراضي العراقية ولا يقوم بالعيش خارجها أكثر من 3 شهور في السنة.

خطوات الحصول على أسماء المشمولين

يمكن أن نقوم بالحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق عن طريق عدة خطوات وهي:

أولا يقوم المواطن بالدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ثم ينقر على أسماء المشمولين ب الاجتماعية .

كما يكتب رقم القيد الخاص بالأسرة.

يقوم بعد ذلك بالنقر على بحث.

سوف نلاحظ ظهور أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة

يستفيد الآلف من العراقيين من هذا الدعم المقدم من الدولة، حيث اتاحت الوزارة لمن لم يحصل على الدعم المادي ان يقدم للحصول عليه وذلك عبر منصة مظلتي الالكترونية، ولكن لا بد ان يكون قد أوفي كافة الشروط المطلوبة سابقًا، كما ينتظر الكثير من المستفيدين الجدد اعلان اسماء الدفعة السابعة قريبًا، حيث سيتم الاعلان عنها في القريب العاجل حسب ما قررت عنه وزارة العمل العراقية.