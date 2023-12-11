رابط التسجيل في حساب المواطن 1445 وطريقة استحقاق الدعم والمستندات المطلوبة

برنامَج حساب المواطن يقوم بدعم الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل عن طريق دعم شهري يتم إعطاءه لهذه الأسر كل شهر على حسب ظروف كل أسرة وعدد أفرادها، وذلك بغرض رفع عبء الإصلاحات الاقتصادية والتغيرات في الأسعار عن كاهل محدودي الدخل والفقراء، وتم عمل شروط ومعايير لاستحقاق دعم البرنامَج، ومن خلال مقالنا نبين ما هي الشروط التي يجب توافرها لاستحقاق الدعم والمستندات المطلوبة وطريقة التسجيل.

طريقة التسجيل في حساب المواطن 1445

يمكنك التسجيل في حساب المواطن من خلال موقع الحساب على الإنترنت، وذلك من خلال الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع حساب المواطن من خلال أحد محركات البحث. أنشأ حساب جديد باستخدام رَقَم الهُوِيَّة ورقم الجوال. يطلب منك إدخال البيانات الشخصية. ادخل بيانات التابعين، ودخل الأسرة. والخطوة الأخيرة أرفق المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

المستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن، كالتالي:

أولًا للمتقدم

صورة من بطاقة الهُوِيَّة الوطنية.

صورة من عقد الزواج للمتزوج.

صور من شهادات ميلاد الأبناء للمتزوج.

صورة من صك الطلاق أو الوفاة للمستفيد المطلقة أو الأرملة.

ثانيًا للتابعين

صورة من بطاقة الهُوِيَّة الوطنية للمواطن.

صورة من عقد الزواج للمواطن المتزوج.

صور من شهادات ميلاد الأبناء للمواطن المتزوج.

ثالثًا الدخل الشهري

كشف حساب بنكي لآخر ثلاث أشهر.

إيصالات الرواتب أو المعاشات أو المكافآت أو أي مصدر آخر للدخل.

ما هي شروط استحقاق حساب المواطن؟

تتمثل شروط استحقاق دعم برنامَج حساب المواطن في الآتي: