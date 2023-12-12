التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر asd ma للحصول على 500 درهم | رابط التسجيل في السجل الوطني للسكان

مع الدعم الاجتماعي المباشر يمكن لجميع من تضيق بهم الحياة أن يجدوا مخرجا لعيشها دون خوف من الغد واليوم لا سيما أن الحكومة المغربية قد قامت بتدشين هذا الدعم، بهدف إيصاله للأفراد الذين هم في حاجة ضرورية لوجود مثل هذا الدعم في حياتهم حتى يستطيعوا الصرف على أنفسهم وذويهم دون التفكير في مصدر جلب هذه الأموال، لذلك قررنا أن نضع لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالأوراق المطلوبة والفئات التي يحق لها التقديم على هذا الدعم.

الدعم الاجتماعي المباشر

لقد حددت الجهات المسؤولة عن تنظيم دفع الدعم المالي المقدم بشكل خاص من الحكومة المغربية لأبنائها بعض من الأوراق التي لا بد من أن تكون مع المتقدم حتى يحصل على الدعم الاجتماعي المباشر، علما بأن الأوراق المطلوبة غير معقدة وكذلك يسهل توفيرها ولا تحتاج لعناء كبير على أن تتلخص المستندات المطلوبة فيما يلي:

صورة من بطاقة التعريف الشخصية الخاصة بالمتقدم.

نسخة من شهادة العمل على حسب الحالة.

إن وجد رقم الحساب البنكي الخاص المتقدم.

بالإضافة إلى أن الكثير من الأشخاص تساءلوا عن الفئات التي تستحق الحصول على هذا الدعم، ووجدنا أن الدعم مقدم خصيصا للفئات التالية

الأسر الفقيرة.

الأشخاص من ذوي الإعاقة الجسدية كانت أو الحسية أو الذهنية والمركبة.

الأسر التي تواجه ظروفاً صعبة أو تعاني من البطالة أو من تفشي الأمراض المزمنة.

التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر

كما نعلم أن الحكومة المغربية قد حددت موعد صرف الدعم الاجتماعي المباشر في نهاية كل شهر كما تم الإعلان عنه لذلك وجدنا أن الكثير يرغب في معرفة خطوات التقديم للحصول على هذا الدعم، حيث أعلنت الحكومة المغربية عن رابط سريع للتقديم حتى توفر عناء البحث على هؤلاء المحتاجين للدعم وإليكم خطوات التقديم التالية