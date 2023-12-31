“بجودة عالية احصل على التردد سحري” تردد واحد لجميع قنوات النايل سات 2024 نزله الآن

يتساءل الكثير من محبي مشاهدة التلفاز عن تردد واحد لجميع قنوات النايل سات 2023، لسهولة التنزيل و توفير للوقت الطويل والجهد المبذول عند تنزيل كل قناة علي حدة، وقد تم تحديد تردد واحد يمكنه تنزيل جميع قنوات النايل سات لعام ألفين وثلاثة وعشرين، لذا تابع معي لمعرفة هذا التردد السحري الذي بإمكانه تنزيل عدد كبير من القنوات علي القمر الصناعي نايل سات.

تردد واحد لجميع قنوات النايل سات 2023

أعلنت الإدارة المسؤولة بالقمر الصناعي النايل سات عن تحديثها لتردد واحد لجميع قنوات النايل سات لعام ألفين وثلاثة وعشرين، بالإضافة لما يتميز به هذا التردد من جودة عالية للصوت والصورة، كما كشفت عن طريقة تحميل جميع قنوات النايل سات بهذا التردد بسهولة ويسر، وهذه الخطوات هي:

أحضر جهاز التحكم (جهاز الاستقبال أو الريموت) الخاص بالرسيفر ثم إضغط على زر MENU. ثم انقر على الإعدادات وقم بتحديد الضبط الهوائي. بعد ذلك قم بتحديد القمر الصناعي ويكون النايل سات ثم اختر البحث العشوائي لكافة القنوات (Blind Research). انتظر قليلا وستبدأ جميع القنوات بالتحميل على جهازك، ثم ستظهر لك رسالة بالانتهاء من عملية البحث وحفظ البيانات.

قائمة تردد قنوات المسلسلات 2023

تم توفير تردد واحد لكافة قنوات النايل سات لعام ألفين وثلاثة وعشرين، حيث تم تحديث ترددات جميع القنوات بالقمر الصناعي، بالإضافة إلي الجودة العالية، ومن هذه القنوات:

تردد قنوات MBC 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

الإستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون مسلسلات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معامل الترميز: 27500.

الإستقطاب: رأسي.

تصحيح الخطأ: 6 /5.

تردد قنوات الأفلام 2023

نعرض لكم في هذه الفقرة تردد واحد يمكنكم من خلاله تنزيل قنوات الأفلام لعام ألفين وثلاثة وعشرين.

تردد قناة سيما

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل الإستقطاب: أفقي.

قناة روتانا كوميدي الجديد

التردد 12340.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 6\5.

تردد قناة بيروت سينما

التردد: 11679.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 6/5.

قناة روتانا كلاسيك

التردد: 10890.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب : أفقي.

قناة ميلودي أفلام

التردد: 11526/ 12417.

معدل الترميز: 27500.

معامل الإستقطاب: أفقي.

تردد قناة كلاكيت سينما

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الإستقطاب: رأسي.

تردد قناة العمدة أفلام

التردد: 11678.

الإستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة هلا سينما

التردد: 11679.

معدل الترميز: 27500.

معدل الإستقطاب: رأسي.

تردد قناة هلا أفلام