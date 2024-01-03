شوّكــت رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة | بحث اسماء المشمولين موقع وزارة العمل mosla gov iq

منذ بداية يناير قام الكثير من المواطنين العراقيين بالبحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية وذلك للتعرف على المستحقين وغير المستحقين لذلك الدعم الذي قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتوفيره للمواطنين العراقيين لتحسين مستواهم المادي ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم وسوف نوضح لكم أسماء الرعاية الاجتماعية من خلال المقال التالي

شروط الحصول على دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يعد ذلك الدعم من أهم المنح التي تم منحها للمواطنين العراقيين وذلك لسد حاجتهم المادية وللتخلص من عوامل الفقر المحيطة بهم وعملت الوزارة على وضع بعض الشروط وهي

إن يكون المواطن عراقي الجنسية أي لا تصرف لغير العراقيين.

لا يقيم المواطن خارج الأراضي العراقية.

يقوم المواطن بتقديم بطاقة الهوية سارية الصلاحية.

كما يقدم الأوراق التي تدل على حالة الفقر الشديدة التي يعيش بها.

لا يمتلك أي ممتلكات باسمه.

يجب أن لا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عمره عن 60 عام.

كذلك لا يمتلك أي وظيفة ذو دخل شهري كبير.

لا يوجد لديه سيارة.

في حالة وجود أي إعاقة أو مرض يجب أن يقدم الأوراق اللازمة التي تدل على ذلك.

التقديم عبر الموقع الرسمي للحصول على ذلك الدعم.

اسماء الرعاية الاجتماعية

يمكن الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي وهي إحدى المنصات الإلكترونية التي قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتخصيصها للتقديم على ذلك الدعم وسوف نوضح على خطوات الحصول على أسماء المشمولين من خلال النقاط التالية.