بَـحــث كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 موقع وزارة العمل mosla gov iq كُــل المحافظات

ايام بل ساعات تفصلنا عن اعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، والتي تطلقها وزارة العمل بالتعاون مع هيئة الحماية، حيث يترقب الكثير من المستفيدين والمتقدمين للحصول على الدعم اطلاق الدفعة الجديدة، حيث حدث تأخر كبير في الكشف عنها، فكان هناك بعض الاعتقادات بأنه سوف يتم الإفصاح عنها خلال شهر ديسمبر الماضي، ولكن بعد تصريحات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاخيرة بطلت هذه الاعتقادات، والتي صرحت بالصرف خلال شهر يناير.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

لذا وبإطالة هذه المدة يمكنك التسجيل في الدعم المقدم من اسماء الوجبة الأخيرة، وذلك من خلال متابعة الرابط هنــــا، حيث انك عزيزي المهتم بهذا الدعم عليك ان تكون قد حققت بعض الشروط والأحكام، حتى تجد اسمك في كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

لا بد أنكم تتسائلون الآن عن هذه الشروط، ولماذا تم وضعها؟، لا تقلق عزيزي القارئ، فهذه الشروط تأتي لصالحك، فإذا قمت بمعرفتها سوف تجد مدي خوف وقلق الدولة العراقية على مصالح الأموال العامة بها، حيث جاءت هذه كالتالي:

لا بد ان يكون عراقيًا مقيمًا بالدولة العراق، أي لا يجوز للمسافر العراقي الغير مقيم.

كذلك إذا كنت رجلًا فلا بد ان يكون عمرك مابين الـ 15 لـ 60 عام.

بالإضافة إلى أن السيدة لا بد أن يتجاوز عمرها ما بين الخمسة عشر ايضا ولكن لا تزيد عن 55 عام.

إذا كنت تمتلك أصولا، فعذرًا هذا الدعم ليس لك.

كذلك إذا كنت لا تملك سيارة حديثة أو وظيفة بدخل ثابت، فمرحبا بك في الكشوفات الجديدة.

الدولة لا تنسي أصحاب الأمراض، ولكنك عليك تقديم إثباتات على ذلك.

كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

ها نحن قد وضحكت الشروط والأحكام، وهناك بعض الأوراق المطلوبة، والتي سوف نكشف عنها لاحقًا، أما نحن الآن هنا لنتحدث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وكيفية الاستعلام عنها، وهل يتم تفعيل الرابط بالوجبة الجديدة؟، عزيزي المهتم بهذا الأمر كل ما عليك هو متابعة هذه الخطوات، وتأكد بنفسك من أسمك: