يلا افتـح رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجميــع محافظات العراق

يوجد ترقب من المواطنين من أجل معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، أن هذا البرنامج يعد واحد من أهم برامج الدعم الحكومية التي تقدمها الحكومة العراقية لمساعدة الفئات الفقيرة والأقل حظًا في المجتمع العراقي، ويتم من خلال البرنامج صرف رواتب شهرية لتلك الفئات، من أجل تحسين ظروفهم المعيشية وتخفيف أعبائهم المالية بشكل عام، وهذا نشرحه بالتفصيل في المقال التالي.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

عند التقديم للرعاية الاجتماعية يستلزم أن يتوافر لدى المتقدم عدد من الشروط وهي فيما يلى:

يمكن التقديم للرجال والنساء لمن لديهم الجنسية العراقية.

ويكونوا مقيمين داخل العراق بشكل دائم.

أن يتراوح سن المتقدم من بين الثامنة عشر إلى الخامسة والخمسون.

كذلك لا يكون المتقدم لديه أي أصول أو عقارات باهظة، أو سجل تجاري او املاك.

يمكن للمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وكذلك أبناء الشهداء التقديم للحصول على هذا الدعم.

كيفية البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يتم البحث عن أستخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يكون من خلال الرابط الإلكتروني الذي أعلنت عنه الوزارة، لذا أصبح بإمكان جميع المواطنين العراقيين من تحميل القائمة على الفور عند تنزيلها من قبل الوزارة على منصة مظلتي، وهذا بعد القيام باتباع الخطوات التالية: