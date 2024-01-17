موقع بوابة التعليم الأساسي نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس 2024 ترم اول نتيجة 1 اعدادي
لينك نتيجة الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم يشهد بحث خلال الساعات الماضية، حيث تشهد النتائج حالة من الترقب الشديد من قبل الطلاب، لذا نجد عدد كبير من الأشخاص ينتظرون النتيجة بفارغ الصبر، وخلال مقالنا سنتعرف على كل التفاصيل.
لينك نتيجة الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس 2024
معرفة نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الاول 2024 عبر الموقع الرسمي حيث قد تم الانتهاء من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وبإمكان كل طالب الحصول على نتيجته من خلال المديرية التعليمية التابع لها، وذلك لأن كل مديرية تكون مسؤولة عن النتيجة لطلاب مراحل النقل في جميع المحافظات، وقد أشارت الوزارة في وقت سابق أن عملية التصحيح تتم بالتزامن مع أداء الطلاب الامتحانات، حيث فور الانتهاء من مادة من المواد يقوم المدرسين المتخصصين في هذه المادة بالبدء في تجميع الدرجات وتصحيح كافة أوراق الطلاب بكل شفافية ومصداقية، حيث أن طلاب الصف الأول الاعدادي انتهوا من الاختبار يوم 17 يناير والذي كان آخر أيام امتحانات هذا الفصل الدراسي في كافة المحافظات.
بوابة التعليم الأساسي نتيجة الصف الأول الاعدادي
رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي يتم تفعيله من أجل الحصول على درجات الطلاب وذلك بسبب أهمية هذه المرحلة وأمنية كل طالب الحصول على درجات عالية هذا الفصل..
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني بوابة التعليم الأساسي.
- كتابة رقم جلوس الطالب.
- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم، والذي يوجد في شهادة ميلاد الطالب.
- تحديد المرحلة الدراسية التي يوجد بها الطالب.
- اختيار “نتيجة اولى اعدادي”.
- تحديد الفصل الدراسي من خلال الضغط على خيار “الفصل الدراسي الأول”.
- انقر على أيقونة “عرض النتيجة”.
- ستظهر أمامك النتيجة بالتفصيل بجميع الدرجات في كل المواد.