شاومينج بيغشش الاعدادية 2024|تسريب امتحان الجبر والإحصاء اعدادية القاهرة والجيزة وباقي المحافظات على تليجرام شاومينج| التعليم ترد

شاومينج بيغشش اعدادية الجبر والاحصاء…تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة أنباءً تفيد بتسريب امتحان الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي للترم الأول في الجيزة والقاهرة والمحافظات الأخرى، وهذا الأمر أثار قلق العديد من الطلاب وأولياء الأمور الذين ينتظرون الامتحانات لابنائهم.

شاومينج بيغشش اعدادية

وفقًا للمعلومات المتداولة، فإن التسريب تم عبر جروبات تخص طلاب الصف الثالث الإعدادي على تطبيق التراسل الفوري “شاومينج”، وقد تداول الأعضاء في هذه الجروبات صورًا لأسئلة الامتحان مما يشكل خرقًا لسرية الامتحانات ويعرض العملية التعليمية للخطر.

تسريب امتحان الجبر والاحصاء 2024

نفت وزارة التربية والتعليم وجود أي أساس لافتراض قدرة أحد على تسريب ورق الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية في مختلف محافظات مصر، مؤكدة على أنه تمت طباعة ورق امتحانات الاعدادية في مطابع محمية بإجراءات أمنية صارمة لضمان سلامتها وحماية مصلحة الطلاب.

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

من جانبها، تهيب وزارة التربية والتعليم بجميع الطلاب وأولياء الأمور بالالتزام التام بقواعد وضوابط الامتحانات، وعدم المساس بسرية ونزاهة العملية الامتحانية.

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه سيتم إلغاء امتحان الطالب المتورط في حالة وجود أي حالة من حالات الغش أو تسريب امتحان الصف الثالث الإعدادي،وسيتم إثبات حالة الغش بأي وسيلة وسيتم تحرير محضر رسمي من اللجنة المختصة في المدرسة.

لذا، إذا كان هناك تسريب امتحان الجبر والاحصاء بشأن شاومينج، فإنه سيتم إلغاء امتحان الطالب إذا تم إثبات تورطه في الغش.

عقوبة تسريب الامتحانات

أصدر مجلس النواب قانونًا بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والغش في الامتحانات يحمل الرقم 205 لعام 2024، حيث ينص القانون على فرض عقوبات رادعة على من يقوم بترويج أو تسبب في تسريب الامتحانات، وتشمل هذه العقوبات الحبس لمدة عامين وغرامة تتراوح بين 100 ألف إلى 200 ألف جنيه.