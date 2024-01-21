شاومينج بيغشش الاعدادية 2024|تسريب امتحان اللغة الانجليزية 3 اعدادي القاهرة وباقي المحافظات على تليجرام شاومينج| التعليم تحسم الأمر

نشر عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خبر يفيد تسريب امتحان الانجليزي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2024 أي أنه قد تم تداول امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، حيث تم نشر الامتحان المسرب عبر تطبيق تليجرام.

شاومينج بيغشش اعدادية

وعلى إثر ذلك، جارٍ المتابعة والتحقيق في نشر وتداول أجزاء الامتحانات بهدف التأكد من صحتها واستشفاف ما إذا كانت تلك الصور المتداولة لأجزاء الامتحانات تمثل الامتحان الفعلي لهذا العام أم عبارة عن صور مُراجعات وادعاءات للتداول فقط.

وفيما يتعلق بتسريب الامتحانات، زعمت بعض الجروبات المشبوهة العاملة عبر تطبيق تليجرام نشر بعض أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022-2023. وبالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن صفحات أخرى تزعم تسريب امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية.

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

من المعروف أن امتحانات إتمام الصف الثالث الإعدادي تعد من أهم الاختبارات التي يجتازها الطلاب في مصر، حيث تحدد نتائجها مستقبل الطلاب والتحاقهم بالمراحل التعليمية الأعلى. وهذا ما جعل الشائعات المتعلقة بتسريب الامتحانات تثير قلق الطلاب وأوليائهم.

في سبيل تفنيد هذه الشائعات وتهدئة البال والثقة لدى الطلاب، أكدت الإدارات التعليمية بجميع المحافظات المصرية أن جميع الاختبارات آمنة ولم يحدث أي تسريب امتحان اللغة الانجليزية حتى الآن، وتعهدت الوزارة بتطبيق أفضل الإجراءات الرادعة ضد أي شخص يثبت تورطه في تسريب الامتحانات، وذلك بهدف تأمين سير الاختبارات النهائية لطلاب الصف الثالث الإعدادي.

تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024

هنالك تحقيق جارٍ حاليًا ويجريه مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتحقق من صحة تلك الادعاءات وتحديد حجم التسريب وتعقب المسؤولين عنه، من المهم الإشارة إلى أن التسريبات الامتحانية تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وتترتب عليها عقوبات قانونية صارمة تشمل الحبس والغرامة.

تعمل السلطات التعليمية والأمنية على قدم وساق للكشف عن المتسببين في تسريب الامتحانات وضمان سير العملية التعليمية بشكل عادل ومنصف لجميع الطلاب، فالتسريب الامتحانات يؤثر سلباً على جودة التعليم ويقلل من مصداقية النتائج.