اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة| اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة pdf موقع وزارة العمل

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة والتي تعد من الجهود المبذولة لأجل الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود والغير قادرة على توفير أساسيات الحياة، حيث أن الرعاية واحدة من البرامج الرئيسية التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، حيث أعلنت الوزارة عن صرف الإعانة لما يصل إلى 46768 أسرة بالعام الماضي 2023، وينتظر العديد من المتقدمين في الوجبة الجديدة يناير 2024عن الإعلان عنها، وقامت الوزارة بتأكيد على موعد إطلاق الوجبة التاسعة في بداية العام الجديد 2024.

كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عن منصة مظلتي من خلال الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول على منصة مظلتي العراقية.

ثم يتم النقر على أيقونة برنامج الرعاية الاجتماعية.

وبعد ذلك يتم النقر على رقم الوجبة التي يرغب المتقدم في الاستعلام عنها وهي الوجبة الأخير يناير 2024.

وفي النهاية يتم ظهور قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة.

والمستحقين لدعم الرعاية الاجتماعية خلال الوجبة المحددة.

الاجراءات الموجه من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه

قام وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتوجيه عدة إجراءات بخصوص خدمة الرعاية الاجتماعية وهذه الإجراءات هي:

إطلاق البحث الاجتماعي لعدد45945 يتيم مقدم على النافذة الإلكترونية.

ألا يعاز إصدار الكي كارد لأكثر من 1600 يتيم وردت نتائجهم من وزارة التخطيط دون خط الفقر.

شمول جميع الأيتام والمسنين والمرشدات والمشردين بإعانة الحماية الاجتماعية.

قامت الهيئة بشمولية أكثر من 15000 يتيم في عام 2023 والمشمول مستمر هذا العام.

طريقة البحث في منصة مظلتي

يتم البحث على منصة مظلتي العراقية من قبل المتقدمين وذلك بكل سهولة ويسر عن طريق إدخال بعض البيانات الخاصة بالمتقدم وهذه البيانات هي: