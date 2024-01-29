رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الجيزة بالاسم ورقم الجلوس مدية التربية والتعليم الترم الاول 2024 | نتيجة نت نتيجة الشهادة الاعدادية

اعتمدت منذ قليل نتيجة الصف الثالث الاعدادي الجيزة الفصل الدراسي الاول بنسبة نجاح بلغت 80.87% وذلك بعدما انهت مراكز الكنترول عمليات تصحيح الأوراق البابل شيت وتمت مراجعة ورصد الدرجات، ويتساءل كثير من الطلاب عن موعد ظهور النتيجة حيث تسود حالة من التوتر والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور بعد اعتماد النتيجة بشكل رسمي، ولذلك نوضح لكم عبر موقعنا البديل رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الاول محافظة الجيزة فتابعوا معنا.

موعد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الجيزة

أنهت مراكز الكنترول بالمديرية عمليات تصحيح الاوراق وتم اعداد كشوفات الدرجات واعتمدها اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بنسبة نجاح بلغت 80.87% بحضور الاستاذ أشرف سلومه مدير التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم لحضور الاختبار نحو 189 الف و 766 طالب وطالبة نجح منهم 152 الف و 972 طالب وطالبة، واقيمت الاختبارات في الفترة بين 17 يناير حتى 24 يناير وبعدها بدات مباشرة عمليات التصحيح ومراجعة الدرجات وجاري رفعها حاليا عبر الموقع الرسمي للمديرية حتي يحصل عليها الطلاب بكل سهولة ومن المتوقع أن تعلن خلال ساعات قليلة من الآن.

وذكرت عدد من المصادر داخل مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة نجاح نسبة كبيرة من الطلاب ولا داعي للقلق والتوتر، ونجحت المديرية من الانتهاء من اعمال ظهور النتيجة في كافة الادارات التعليمية في خلال 5 أيام فقط من نهايتها، واحتلت إدارة الهرم المركز الاول في نسب نجاح الطلاب تليها الدقي ثم العجوزة و 6 أكتوبر و الشيخ زايد والصف والوراق.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

من المقرر ان تعلن نتيجة الفصل الدراسي الاول الشهادة الاعدادية خلال ساعات قليلة عبر الرابط الرسمي لموقع المديرية، وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة يجب اتباع الخطوات التالية: