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طريقة إخفاء الاسم في ببجي موبايل 2024 ℕ𝕆𝕎 ̨مچٱااان̍ا

om Fahdمنذ 17 ساعة
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طريقة إخفاء الاسم في ببجي موبايل 2024
طريقة إخفاء الاسم في ببجي موبايل 2024

طريقة إخفاء الاسم في بابجي موبايل 2024 هو ما يبحث عنه جميع محبي ولاعبي لعبة بابجي موبايل على محركات البحث في منصة جوجل، وسنعرض لكم هذه الطريقة بشكل من التفصيل والسهولة، كما أن ذلك يحدث عن طريق إستخدام رموز الإخفاء الشهيرة والمستخدمة في لعبة ببجي، والتي تعطي هذه الخاصية للاعب لقب مجهول الهوية، وتجذب انتباه اللاعبين إليه، نحن الأن سنوافيكم بكافة البيانات الخاصة بهذا الموضوع في السطور التالية.

طريقة إخفاء الاسم في ببجي موبايل 2024

نوضح لكم الآن كافة التفاصيل المتعلقة بطريقة إخفاء الاسم داخل لعبة بابجي موبايل 2024، ذلك بإمكانه أن يجعلك تستطيع إخفاء الاسم في اللعبة هو إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح، وهذه الخطوات موضحة أمامكم في النقاط التالية:

  1. في البداية قم بفتح لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile على الهاتف الجوال الخاص بك.
  2. ثم قم بالضغط  على رمز المخزون Inventory المتواجد في الزاوية السفلية اليمنى للشاشة.
  3. بعد ذلك يتم فتح صندوق كتابة الاسم الجديد.
  4. قم بكتابة رموز إخفاء الاسم في ببجي التي لا تظهرها اللعبة مثل رمز المد آ أو الأحرف ذات التشكيلات.
  5. أو لصق الاسم المخفي المختار مسبقاً في خانة تحديد الاسم في بابجي موبايل.
  6. في النهاية قم بالضغط على كلمة موافق Ok.

    طريقة إخفاء الاسم في ببجي موبايل 2024
    طريقة إخفاء الاسم في ببجي موبايل 2024

طريقة كتابة الاسم في لعبة بابجي موبايل 2024

نكشف لكم عن طريقة كتابة الاسم في لعبة بابجي موبايل من خلال  الخطوات التالية والتي يرجى التأكد من إتباعها بشكل صحيح، وهي موضحة إليكم في السطور التالية:

  • أولا قم بالتوجه إلى تطبيق لعبة ببجي موبايل  PUBG Mobile على هاتفك.
  • ثانيا قم بالذهاب إلى المخزن Inventory الموجود في الجانب الأيمن أسفل الشاشة.
  • ثالثًا قم باختيار بطاقة تغيير الاسم من بين العناصر المعروضة في المخزن.
  • رابعاً قم بالضغط على استخدام Use.
  • خامساً وأخيراً قم بكتابة الاسم الذي يريده المستخدم، واضغط على تم.
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om Fahdمنذ 17 ساعة
0

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