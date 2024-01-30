“يـلا هـاتْ” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس فقــط بوابة التعليم الاساسي | موقع نتيجة نت تالتة اعدادي

تستعد مدارس الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة للإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الأول خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد تم الانتهاء منها بالفعل، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة عبر بوابة التعليم الأساسي الالكترونية برقم الجلوس، وأنها سوف تصدر بيانا بمجرد الانتهاء من اعتمادها رسميا لإعلان ظهورها.

ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس

اعتمد الدكتور خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول، مُعلنا أن مؤشرات النتيجة مبشرة، حيث ان نسبة النجاح للطلاب 78.4٪ ، وأكد مدير مديرية التربية والتعليم أيمن موسى، أنه سيتم الإعلان عن النتيجة في الساعات المقبلة، ويمكن للطلاب الحصول عليها من خلال بوابة التعليم الإلكترونية لمحافظة القاهرة، عن طريق ادخال الاسم ورقم جلوس الطالب.

إحصائيات نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

تمثلت إحصائيات الشهادة الاعدادية كما أعلنتها مديرية التربية والتعليم بالقاهرة فيما يلي:

نسبة النجاح للشهادة الإعدادية عامةً 79.4٪.

كذلك نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 96٪.

نسبة النجاح للمكفوفين 100%.

كما ان نسبة نجاح المدارس الدولية 89.6٪.

نسبة نجاح الإعدادية المهنية 74٪.

نسبة نجاح الإعدادية الرياضية 89.6٪.

خطوات معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس

للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي الالكترونية الخاصة بمحافظة القاهرة. اختيار المرحلة التعليمية. كذلك أختيار نتيجة الصف الثالث الاعدادي. قم بتحديد الفصل الدراسي الأول. كتابة كافة البيانات المطلوبة، مثل اسم الطالب، ورقم الجلوس. كذلك كتابة رقم الجلوس في خانة الاستعلام اضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة، وسوف تظهر في الحال.

والجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم قد فتحت باب التظلمات أمام الطالب الذي يرغب التظلم في نتيجته، ذلك مع اتباع خطوات التظلم، وسداد الرسوم الخاصة بكل مادة.