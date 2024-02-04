كشوفات درايـف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية mosla gov iq كل المحافظات

يستعد قطاع كبير من المواطنين بالعراق للاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من قِبل وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية، حيث مازالت الوزارة في عمليات الفحص والمراجعة بالنسبة للطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على الوجبة الاخيرة من الرعاية الاجتماعية والتي تأخرت الي هذا التوقيت نظرا لوجود آلاف الطلبات التي تخضع للمراجعة بواسطة الجهات المختصة، وتحرص الحكومة على مساعدة الفئات محدودة الدخل وتقديم الدعم للاسر الفقيرة ومحاولة توفير حياة كريمة لهم في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة مع ارتفاع اسعار جميع السلع والخدمات، ونقدم لكم خلال سطور المقال رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة.

شروط القبول في اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

شملت الوجبة الجديدة نحو 2 مليون و 150 الف مواطن من المتقدمين للحصول على الدعم الذي يقدم شهريا تزامنا مع بداية شهر فبراير 2024، ولذلك وضعت الوزارة عدة شروط للقبول ضمن المتقدمين تتمثل فيما يلي:

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسيك ويقيم بشكل دائم في العراق.

عدد أفراد الاسرة ينبغي ألا يقل عن 4 أفراد.

العمر المطلوب للشخص المتقدم لا يقل عن 18 ولا يزداد عن 60 عاما.

تقديم كافة الاوراق والمستندات المطلوبة (رقم الهوية، شهادات الميلاد لافراد الأسرة، صورة بطاقة التموين، صورة من السجل المدني للمتقدم، شهادة وفاة الزوج إذا كانت أرملة).

ألا يكون حاصلا على معاش حكومي او مسجل في برنامج دعم آخر لوزارة الشؤون الاجتماعية.

عدم امتلاك انشطة تجارية او اصول او عقارات.

أن يكون من الفئات المستحقة للدعم (الاسر محدودة الدخل، الارامل، المطلقات، الايتام، اسر الشهداء، ذوي الاعاقة الجسدية والعقلية).

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

حددت الحكومة العراقية امكانية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من خلال منصة مظلتي الالكترونية للتسهيل على المواطنين بدلا من التوجه الي المؤسسات الحكومية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: