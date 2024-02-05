تــــوا ⭕️⭕️ مـلــف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة | اسماء الرعاية الاجتماعية موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أصبح اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حديث الجميع خاصة بعد أن قرب الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى أن برنامج الرعاية الاجتماعية هو من أهم البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين المنطبق عليهم شروط وضوابط الحصول على هذه المنحة التي وفرتها الوزارة، إضافة إلى إمكانية القيام بإستخراج الكشوفات المعنية بالرعاية،كل هذا نتعرف عليه فى المقال التالي .

كيفية التقديم على برنامج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

هناك عدة مستندات من أجل التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية في دولة العراق وهي على النحو الآتي:-

تقديم بطاقة الهوية الوطنية سارية. إرفاق شهادات الميلاد أو وثيقة تُثبت عدد أفراد الأسرة. صورة من بطاقة التموين العراقية للشخص المتقدم. إرفاق صورة من السجل المدني للشخص المتقدم. بجميع الوثائق المعنية بالقبول.

وثائق التقديم في الرعاية الاجتماعية

من أهم المستندات التي يُرجى إحضارها للتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المقدم، وفقًا لما يلي:

إرفاق صورة من الهوية الوطنية سارية لرب الأسرة. تقديم ما يُثبت إعاقة المتقدم وفقًا رقم 38 لعام 2013. وبالنسبة للأرامل فإنه يجب تقديم شهادة وفاة للزوج مع صورة من قيد تابع للسجل المدني.

خطوات استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وشملت الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية نحو 2 مليون و150 ألف أسرة متقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في جميع محافظات العراق، حتى أن ذلك جاء تزامنًا مع بداية شهر يناير ليحصل على الدعم كافة المتقدمين، مع العلم أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كانت حريصة على إطلاق هذه الوجبة في بداية هذا الشهر،

وهناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استخراج كشوفات اسماء المشمولين في الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، وفقًا لبعض الخطوات فيما يلي:

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الرسمية.

إدخال اسم اسم المستخدم ورقم السر.

الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ليتم اختيار الوجبة التي ترغب فيها.

إدخال بيانات المستفيد المتقدم.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من تنزيلها في النهاية بكل سهولة.

اسماء الرعاية الاجتماعية

تساهم الدولة في الحفاظ علي المستوي المادي لكافة المواطنين والفئات، اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حيث استفاد بالفعل اكثر من اثنين مليون شخص من هذا الدعم، وذلك تسهيلًا لكافة المواطنين الحفاظ علي مستواهم في ظل الظروف الصعبة الراهنة، حيث يمكن للجميع التقديم للحصول علي هذا الدعم، ولكن بعد تحقيق بعض الشروط المهمة الواجب توافرها، والتي تم ذكرها سابقا، كما ان الدفعة السابعة لم يتم الكشف عنها بعد.