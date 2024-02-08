🔴 هؤلاء اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة | اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في كل المحافظات

تستعد وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية للاعلان عن اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية أحد وسائل الدعم الذي تقدمه الحكومة الى الفئات محدودة الدخل والاسر الفقيرة خاصة مع الظروف الاقتصادية وارتفاع الاسعار من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، ويستفيد منه نحو 150 الف اسرة بكل محافظات العراق وذلك لان الوزارة تستقبل آلاف الطلبات من المواطنين حيث تستغرق عمليات المراجعة من الجهات المعنية وقتا اضافيا، ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

شروط القبول في اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية على وجود عدة شروط لا بد من توافرها حتي يتم القبول ضمن المستفدين من الوجبة الاخيرة لبرنامج الرعاية الاجتماعية وتتمثل فيما يلي:

أن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية ومقيم داخل حدودها.

ينبغي أن يكون عدد افراد الاسرة أربعة فيما فوق ولا يقل عن ذلك.

العمر للرجال (18-60) عاما اما النساء (15-55) عاما.

تقديم ما يثبت عدم ملكية اي نشاط تجاري او اصول عقارية او اراضي.

ان يكون من الفئات محدودة الدخل بشرط عدم وجود معاش من الحكومة او منحة مقدمة من أي هيئة خيرية أخرى.

أسباب رفض القبول في الرعاية الاجتماعية

تستقبل الوزارة آلاف الطلبات المقدمة يوميا من المواطنين وقد يتم رفضها لعدة أسباب وتتمثل فيما يلي:

عدم اكتمال كافة الاوراق والمستندات المطلوبة التي تثبت أحقية الحصول على الدعم.

عدم مطابقة الشروط المطلوبة مثل الحالة الاجتماعية او العمر او الحالة الاجتماعية.

قد يحصل الشخص المتقدم على دعم حكومي آخر من وزارة الشؤون الاجتماعية او منحة مادية من مؤسسة خيرية.

عدم صحة المعلومات المقدمة في الاوراق والوثائق وهذا يتم رفضها بشكل نهائي.

خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية

أكدت الحكومة انه يمكن للمواطنين الاستعلام عن اسماء المشمولين الدفعة الاخيرة بالرعاية الاجتماعية عبر اتباع الخطوات الاتية:

الدخول على منصة مظلتي الالكترونية. النقر على قسم الرعاية الاجتماعية ثم اختيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة. اختيار المحافظة التابع لها ثم ادخال المعلومات الشخصية بشكل صحيح. الضغط على كلمة تحميل ثم يتم تنزيل كشوفات الاسماء على جهازك. يمكن معرفة الاسم من خلال كتابته في خانة البحث.

اسماء الوجبة الاخيرة 2024

تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقي خدمات شاملة للمواطنين، وتعلن عن إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي الوجبة السابعة لشهر فبراير 2024، ويبحث العديد من المواطنين عن أسمائهم في قوائم المستفيدين، وتوفر الوزارة خدمة الاستعلام عن النتائج عبر منصة مظلتي الإلكترونية، مع التأكيد على أن الإعلان الرسمي لم يتم بعد بسبب عملية انتقاء الأسماء وفقًا للمعايير والشروط المحددة.