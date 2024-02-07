ذكرى الإسراء والمعراج 2024.. متى تبدأ وأفضل ما قيل فيها

تعتبر ذكرى الإسراء والمعراج من الأحداث العظيمة في تاريخ الإسلام التي تمثل رحلة معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم التي وقعت في العام 621م وتعتبر بمثابة منعطف هام في حياة النبي والأمة الإسلامية بأكملها، في هذا المقال سنلقي نظرة على ذكرى الإسراء والمعراج لعام 2024 وماذا رأس النبي في هذه الليلة ونستعرض دعاء النبي في ليلة الإسراء والمعراج وأفضل ما قيل فيها.

ذكرى الإسراء والمعراج 2024

تعتبر رحلة الإسراء والمعراج من أعظم المعجزات التي حدثت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، في تلك الليلة المباركة أسرى الله نبيه محمد من المسجد الحرام في مكة إلى بيت المقدس، ومن ثم عرج بصحبة جبريل على البراق إلى الملأ الأعلى في السماء، كانت هذه الرحلة مصدرًا للإلهام والقوة للنبي، وكانت ليلة الاسراء والمعراج هي الليلة التي فرض فيها الله الصلوات الخمس على المسلمين، ورأي النبي في هذه الليلة الكثير والكثير ومنها:

جبريل على هيئته الحقيقية.

البُراق.

الأنبياء.

مالك صاحب النار.

البيت المعمور.

سدرة المنتهى.

نهر الكوثر.

النار.

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 1445

وفقًا لدار الإفتاء تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2024 اليوم الأربعاء 26 رجب 1445هـ الموافق 7-2-2024 وذلك من صلاة المغرب وتستمر حتى فجر الخميس 27 رجب 1445هـ الموافق 8-2-2024، يعتبر صيام يوم الإسراء والمعراج في هذه الليلة مستحبًا ويعد فرصة للمسلمين للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة.

أفضل ما قيل في ليلة الإسراء والمعراج

يستحبُّ إحياء ذكرى ليلة الإسراء والمعراج بالعبادات والطاعات، ومن أبرزها:

إخراج الصدقات.

إطعام الطعام.

الإكثار من الذكر والاستغفار

السعي على حوائج الناس.

التطوع بصوم يوم الإسراء والمعراج.

دعاء النبي في ليلة الإسراء والمعراج

قبل رحلة الإسراء والمعراج دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله بعد أن كذبه قومه في مكة، كان دعاؤه يعبر عن ضعف قوته ورغبته في النصر والنجاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه:

«اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلْنِي، إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي، أَوْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ، فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتِ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطِكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِكَ»، رواه الطبراني.