الآن بجودة HD.. القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا 2024

تشهد نصف نهائي كأس آسيا 2024 منافسة قوية حيث تقام مباراة قطر وإيران مباشر اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 في استاد الثمامة، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بعد قليل الساعة 6:00 مساءً بتوقيت قطر والسعودية وفي تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة هذا اللقاء، ويتساءل الكثيرون عن القنوات الناقلة التي ستقدم تغطية حصرية للمباراة منتخب قطر اليوم ضد إيران، إليك الآن قائمة بالقنوات الناقلة وتردداتها التي ستقوم ببث المباراة مباشر بجودة HD.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران مباشر اليوم

ستتمكن من مشاهدة مباراة قطر وإيران مباشر عبر العديد من القنوات الناقلة التي توفر تغطية شاملة لنصف نهائي كأس آسيا، إليكم قائمة القنوات الناقلة والمعلقين:

قناة SSC Sports: تعليق فهد العتيبي و محمد حسين. قناة beIN Asian 1: تعليق عصام الشوالي. قناة الكاس 1 Extra: تعليق خليل البلوشي. قناة الكاس 2 Extra تعليق عبدالرحمن. قناة الرابعة العراقية: تعليق مناف الحميداوي. قناة الرابعة العراقية 2: تعليق حسام الوائلي. قناة أبوظبي آسيا 1: تعليق بلال علام. قناة أبوظبي آسيا 2: تعليق حازم عبدالسلام.

تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران

إليكم ترددات القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران:

قناة SSC Sports HD1:

القمر: Badr-6 @ 26° East.

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: ¾.

التشفير: إرديتو 2.

قناة beIN Asian 1:

على قمر Nilesat 201 7 غرب:

التردد: 12188.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

التشفير: إرديتو 2.

على قمر: Arabsat 2B 30.5 شرق:

التردد: 10810.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: ¾.

التشفير: إرديتو 2.

قناة الكأس اكسترا 1:

على قمر Arabsat 2C/2D/3A 26 شرق:

التردد: 11642.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: DVB-S2 8PSK ⅔.

التشفير: إرديتو 2.

على قمر Nilesat 101/102 7 غرب:

التردد: 12604.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3.

التشفير: إرديتو 2.

قناة الكأس اكسترا 2:

القمر: Arabsat 2C/2D/3A 26 شرق.

التردد: 11566.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3.

التشفير: إرديتو 2.

قناة الرابعة العراقية:

القمر: Eutelsat 8 West A 8 غرب.

التردد: 11678.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 7/8.

التشفير: مفتوح.

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