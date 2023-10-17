مباراة قطر وإيران الآن قناة الكأس 1 HD “نهائي بطولة الأردن الدولية الرباعية الودية 2023”

تنطلق اليوم مباراة قوية بين منتخبي قطر وإيران في نهائي بطولة الأردن الدولية الرباعية الودية 2023. تُعَدُّ هذه البطولة فرصة للمنتخبات الأربعة – الأردن وإيران والعراق وقطر – للتنافس على اللقب واختبار قوتهم قبل المشاركة في البطولات القادمة.

تقام المباراة اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2023 في استاد خليفة الدولي. ومن المتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين المتنافسين. ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت إيران وقطر والسعودية.

مباراة قطر وإيران الآن

يبدأ منتخب قطر المباراة بالتشكيلة التالية: حراسة المرمى: مشعل برشم، الدفاع: أحمد سهيل، محمد وعد، طارق سلمان، عبدالعزيز حاتم، الوسط: يوسف عبدالرزاق، اكرم عفيف، همام الامين، الهجوم: بسام الراوي، احمد فتحي، العز علي.

مشاهدة مباراة قطر وإيران بث مباشر

يمكن للمشجعين متابعة المباراة عبر عدة قنوات ناقلة. من بين هذه القنوات قناة الكأس 1 HD بتعليق أحمد الطيب، ويمكن الوصول إليها عبر الأقمار الصناعية نايل سات (التردد: 11919، معدل الترميز: 27500، تصحيح الخطأ: 3/4)، عربسات (التردد: 12245، معدل الترميز: 27500، تصحيح الخطأ: 3/4)، وسهيل سات (التردد: 10770، معدل الترميز: 27500، تصحيح الخطأ: 3/4).

بالإضافة إلى القنوات التلفزيونية، يمكن للجماهير مشاهدة المباراة أيضًا عبر البث المباشر على الإنترنت. يمكن الوصول إلى بث المباراة المباشر على موقع الاتحاد الأردني على اليوتيوب وقناة الكأس الرياضية. كما يُمكن مشاهدة المباراة على مواقع البث المباشر مثل كورة لايف ويلا شوت وسوريا لايف، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب.