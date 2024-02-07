هــم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة | اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة ملفات pdf

ينتظر العراقيين بفارغ الصبر موعد الإعلان عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى تقديم الدعم والمساعدة للأسر الفقيرة، وتحسين حالة المواطن العراقي الذي لا يملك دخل شهري ثابت، وكانت الحكومة قد أكدت على ضرورة توافر عدة شروط لاستحقاق هذا الدعم ، ولمعرفة هذه الشروط وطريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية، تابعوا هذا المقال.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية

هناك عدة شروط يجب توافرها للتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية، لـ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الشروط هي:

يجب ألا يمتلك المتقدم أي أصول أو ممتلكات باهظة الثمن.

كذلك يجب أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم دائم بالعراق.

لابد من عدم إمتلاك دخل شهري ثابت.

يجب أن يكون سن المتقدم من الإناث ما بين 15 عام كحد أدنى، و 55 عام كحد أقصى.

أن يكون سن المتقدم من الرجال ما بين 18 عام كحد أدنى، و 60 عام كحد أقصى.

التأكد من صحة كافة البيانات التي يتم تقديمها.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة خلال الفترة القادمة، بعد أن يتم الإعلان عن أسماء المقبولين موقع منصة مظلتي في هذا البرنامج بشكل رسمي من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، أو عن طريق زيارة موقع مظلتي. النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية. إختيار برنامج الرعاية الإجتماعية. تحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها. كذلك الضغط على زر الاستعلام . ستظهر جميع الكشوفات في صورة ملف، يجب تحميل الملف، ثم قم بالبحث عن اسمك.

والجدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بعد أن تنتهي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من دراسة جميع الطلبات المقدمة لها، واختيار الأسر الأكثر استحقاقا للحصول على هذا الدعم.