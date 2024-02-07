إليك موعد مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2024 والقنوات الناقلة، حيث تأهل منتخب قطر رسميًا لنهائي كأس آسيا بعد فوزه على إيران بنتيجة (3 – 2)، ليقابل منتخب الأردن الذي تأهل بعد تغلبه على كوريا الجنوبية في قمة عربية في القارة الآسيوية، تابع معنا القنوات الناقلة لمباراة قطر والأردن وموعد اللقاء المنتظر في نهائي كأس آسيا 2024.

موعد مباراة قطر والأردن

تقام مباراة قطر والأردن يوم السبت القادم الموافق 10 فبراير 2024 على ملعب استاد لوسيل في قطر ويعد هذا الحدث الكروي الأبرز في القارة الآسيوية حيث سيجمع نهائي كأس آسيا بين قوتين عربيتين ستنطلق مباراة منتخب قطر ضد الأردن في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر والعراق والكويت، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والأردن

تبث مباراة قطر والأردن مباشر في نهائي كأس آسيا عبر القنوات التالية:

قناة SSC HD1.

قناة beIN Asian 1.

قناة الكاس اكسترا 1.

قناة الكاس اكسترا 2.

قناة الرابعة العراقية.

قناة أبوظبي آسيا 1.

قناة أبوظبي آسيا 2.

ملخص مباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا

انتهت نتيجة مباراة قطر ضد إيران منذ قليل بثلاثة أهداف للعنابي مقابل هدفين لإيران سجل الهدف الأول في المباراة اللاعب الإيراني سردار أزمون بضربة مقصية رائعة على يسار الحارس داخل الشباك في الدقيقة 4 من بداية الشوط الأول

ثم سجل لقطر هدف التعادل اللاعب جاسم عبد السلام من تمريرة أكرم عفيف في الدقيقة 18، تبعه الهدف الثاني لقطر بقدم اللاعب أكرم عفيف في الدقيقة 43 في أقصى الزاوية اليسرى للحارس داخل الشباك.

مع بداية الشوط الثاني احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح إيران في الدقيقة 49 ليسجلها علي رضا ويحقق التعادل لإيران في الدقيقة 51

جاء الهدف الثالث لقطر في الدقيقة 82 بعدما سدد عبد الله حاتم الكرة من خارج منطقة الجزاء ولكن تسلمها المعز على داخل المنطقة وسدد زاحفة أرضية على يمين الحارس معلنا عن الهدف الثالث للعنابي.

ستكون مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا فرصة للمنتخبين للمنافسة على لقب بطولة كأس آسيا 2024، حيث يسعى كل منتخب الأردن للتتويج باللقب الغالي للمرة الأولى في تاريخه بينما يسعى منتخب قطر لاستعادة الأمجاد والتتويج باللقب للمرة الثانية، سيشهد الاستاد حضور جماهيري ضخم ومتحمس ينتظر بفارغ الصبر لحظة تتويج الفريق الفائز وشهادة تاريخية تضاف إلى مسيرته.