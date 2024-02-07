السعر مفاجأة | نظارة آبل فيجن برو Apple Vision Pro.. نظارة الواقع الافتراضي الجديدة من أبل

أعلنت آبل مؤخرًا عن إطلاق منتج رئيسي جديد يعد بالثورة في عالم التكنولوجيا وهو نظارة Apple Vision Pro، تأتي هذه النظارة بمواصفات فريدة ومذهلة وتعد من أبرز الأجهزة التكنولوجية المتوفرة في السوق حاليًا، في هذا المقال سنستعرض مواصفات هذه نظارة آبل فيجن برو الجديدة واستخداماتها المتنوعة، بالإضافة إلى كشف النقاب عن سعر Apple Vision Pro المثير للجدل.

مواصفات نظارة آبل فيجن برو

تجمع نظارة Apple Vision Pro بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتطورة، وفيما يلي مواصفات نظارة آبل فيجن برو الجديدة:

التصميم: تصميم زجاجي فاخر مع هيكل من الألومنيوم.

المعالج: معالج Apple M2 القوي والمتطور.

الشاشة: شاشات micro-OLED عالية الدقة بدقة 23 مليون بكسل لكل عين.

الكاميرا: كاميرا أمامية 3D و4 مستشعرات متقدمة بما في ذلك رادار LiDAR وTrueDepth.

الصوت: نظام صوت مكاني فريد يعزز تجربة الواقع الافتراضي.

البطارية: تم تصميم البطارية لتكون خارجية لتقليل وزن النظارة وتحسين الراحة للمستخدم.

الأمان: نظام Optic ID المتقدم لضمان أمان البيانات الشخصية والتعرف الآمن.

التتبع: نظام تتبع العين بواسطة مصابيح LED وكاميرات تحت الحمراء.

استخدامات نظارة Apple Vision Pro الجديدة

تتيح نظارة Apple Vision Pro استخدامات متعددة في مجالات مختلفة ومنها:

التعليم.

مؤتمرات الفيديو.

إنتاج الموسيقى.

التحكم في الأدوات والمعدات الموسيقية.

الألعاب والترفيه.

الانغماس في عوالم افتراضية واقعية والتفاعل مع الشخصيات والمحتوى المحيط.

تجربة ممتازة للواقع المعزز.

القراءة.

التصفح.

التسوق الافتراضي.

العمل عن بُعد وفي المكاتب.

سعر نظارة آبل فيجن برو الجديدة

تباع نظارة آبل فيجن برو Apple Vision Pro بسعر يبدأ بـ 3499 دولاراً ما يعادل 210 آلاف جنيه في متاجر آبل العلامة التجارية العملاقة في الولايات المتحدة، وذلك نظرًأ للمواصفات الرائعة لنظارة Apple Vision Pro وتقنياتها المتطورة.

تعتبر نظارة Apple Vision Pro منتجًا مبتكرًا يعد بتغيير الطريقة التي نتفاعل بها مع التكنولوجيا والعالم المحيط. بفضل تقنياتها المتطورة واستخداماتها المتعددة، ستكون النظارة قطعة رائدة في مجال الواقع الافتراضي والواقع المعزز.