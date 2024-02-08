هٌـــنا رابط حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق reg.nid-moi.gov.iq

رابط حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق “reg.nid-moi.gov.iq”…أعلنت مديرية شؤون البطاقات الوطنية التابعة لوزارة الداخلية العراقية عن بدء عملية الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة لعام 2024، حيث يتوجب على المواطنين تحديث بياناتهم والحصول على البطاقة الوطنية الموحدة الجديدة.

حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة 2024 العراق

رابط حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة 2024 العراق هو nid-moi.gov.iq، وقد حددت مديرية شؤون البطاقة الوطنية خطوات معينة يجب على المواطنين اتباعها لإتمام الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة 2024 بشكل صحيح، وهو ما سوف نوضح كافة التفاصيل عبر السطور التالية.

خدمة الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة 2024

أطلقت وزارة الداخلية العراقية خدمة الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة 2024، في خطوة هامة نحو تسهيل الإجراءات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني ميسر، وتعتبر البطاقة الوطنية الموحدة وثيقة تعريفية أساسية لكل مواطن عراقي وفقاً لقانون الأحوال المدنية، حيث تعتبر بديلاً رسمياً عن شهادة الجنسية.

تأتي هذه الخدمة في إطار تحديث الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى الأداء إدارياً، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة المتزايدة للوثائق الرسمية التي تتطلب التعرف الدقيق والآمن على هويات الأشخاص. تشتمل الخدمة على عدة خطوات يتوجب على المواطنين اتباعها لحجز واستخراج البطاقة الوطنية الموحدة:

الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة 2024

يتم الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية العراقية الموحدة 2024 من خلال اتباع عدد من الخطوات وهي :



زيارة الموقع: فتح موقع nid-moi.gov.iq الخاص بالحجز الإلكتروني أو هنا. اختيار الخدمة: النقر على خيار البطاقة الوطنية الموحدة ضمن القائمة. تعبئة الاستمارة: الضغط على استمارة حجز البطاقة الوطنية وانتظار تحميلها لتعبئتها بالمعلومات المطلوبة. الدخول مجددًا: بعد ملء الاستمارة، العودة إلى الموقع الإلكتروني. اختيار الموعد: اختيار موعد متاح من القائمة بحسب التواريخ المتاحة. تأكيد الحجز: إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستخدم لتأكيد عملية الحجز. إتمام الحجز: الضغط على أيقونة “انتهاء” لإكمال العملية.

أكدت الوزارة على أن العملية برمتها سهلة ويمكن إتمامها بشكل إلكتروني بالكامل، مما يعفي المواطنين من عبء الانتظار لساعات طويلة أو زيارة مراكز الخدمة شخصياً، بالإضافة إلى ذلك، يُفترض أن تساهم هذه الخدمة في تقليل الزحام داخل مراكز الصرف وتعزيز الكفاءة في إدارة الخدمات العامة.

البطاقة الوطنية الموحدة

البطاقة الوطنية الموحدة تصدر عن مصلحة الأحوال المدنية وتعتبر من المستمسكات الرسمية ذات الأهمية القصوى للمواطنين، حيث يمكن استخدامها لعدة إجراءات حكومية وشخصية، وتأتي هذه الخطوة في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الخدمات الحكومية في العراق بهدف تحسين تجربة المواطن وتقديم خدمات أكثر فعالية وسرعة.