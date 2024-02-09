اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة | هؤلاء فقـط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf منصة مظلتي spa.gov.iq

اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة اقترب ظهور الملف الخاص بهم، وذلك من خلال منصة مظلتي الإلكتروني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث تعد خدمة الرعاية الاجتماعية محل اهتمام الكثيرين من المواطنين العراقيين، لأن هذه الخدمة تقدم الدعم للأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، حيث خصصت الحكومة العراقية ميزانية كبيرة للرعاية الاجتماعية، وتقوم بصرفها من خلال الهيئة الخاصة بالرعاية، بالإضافة أن الخدمة تقدم الدعم المادي والمعنوي للأسر والفئات الأكثر احتياجًا.

من هم المشمولين بالرعاية الاجتماعية

توجد عدة فئات في المجتمع العراقي والتي لها أحقية الدعم والإعانة ومن هذه الفئات:

اليتيم القاصر. وكذلك اليتمية القاصرة بسبب فقدان الابوين. والابناء في حالة فقدان الأب وزواج الأم. الطالب المتزوج المستمر في الدراسة سواء في المدارس الحكومية الصباحية أوالمسائية.

الاستعلام عن اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن موعد ظهور اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة وذلك في خلال الأيام القليلة المقبلة ويمكن للمتقدمين في الخدم الاستعلام عن اسمائهم عن طريق اتباع عدة خطوات:

أولا يتم الدخول على موقع مظلتي.

ثانيا يتم إخال بيانات تسجيل الدخول الخاصة بالمتقدم.

ثالثا يتم تحديد الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

رابعا يتم كتابة كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم.

في هذه الخطوة يتم النقر على بحث.

وفي الأخير يتم الانتظار عدة لحظات ليتم استخراج كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

لكي يجد المتقدم اسمه من ضمن اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة، يجب توفر بعض الشروط التي وضعتها الوزارة ومن هذه الشروط: