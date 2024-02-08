بالفيديو.. أندرتيكر يحمل كأس موسم الرياض 2024.. مباراة الهلال والنصر نهائي كأس موسم الرياض 2024

افتتح نجم المصارعة العالمي اندرتيكر مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس موسم الرياض 2024 في لقطة اثارت حماس الجماهير، في ملعب ارينا بالسعودية، تابع معنا عبر موقع البديل وشاهد بالفيديو .. أندرتيكر يحمل كأس موسم الرياض 2024.

افتتاح نهائي كأس موسم الرياض 2024

بدأت مباراة الهلال والنصر في نهائي موسم الرياض بفقرة افتتاحية وظهر خلالها نجم المصارعة اندرتيكر وهو يحمل كأس موسم الرياض 2024 وعلق العديد من المتابعين على رد فعل رونالدو التي أثارت الانتباه.

أندرتيكر يحمل كأس موسم الرياض 2024 “فيديو”

شاهد الآن بالفيديو أندرتيكر يحمل كأس موسم الرياض 2024 في افتتاح نهائي كأس موسم الرياض 2024 على تويتر:

ردة فعل كريستيانو لحظة رؤيته أندرتيكر 🤣❤️ pic.twitter.com/ugvn1Q86EL — SAUDI PINTEREST (@Saudiipinterest) February 8, 2024

مباراة الهلال والنصر نهائي كأس موسم الرياض 2024

انطلقت منذ قليل الشوط الأول في مباراة الهلال والنصر نهائي كأس موسم الرياض 2024 التي تعد واحدة من المواجهات الأكثر إثارة في عالم كرة القدم، ستقام المباراة في يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 في ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)، وبدأت المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، 9:00 مساءً بتوقيت السعودية، و10:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

هناك عدة قنوات ستنقل مباراة الهلال والنصر مباشر ومجانًا في نهائي كأس موسم الرياض 2024 ومن بينها: