“شوف هتقبض كام؟“ سلم المعاشات شهر مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة

يتساءل عدد كبيرة من أصحاب المعاشات عن الزيادة التي من المقرر إضافتها لشهر مارس، يجب العلم أنه من المقرر زيادة ما يقارب نحو 45 مليون مواطن من أصحاب المعاشات المتنوعة بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة والموظفين في القطاعات العامة والحكومية أيضا، وذلك ما سوف نوضحه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

زيادة المعاشات شهر مارس 2024

تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تنص على زيادة المعاشات بنسبة 15٪ والتي تعتبر من أكبر النسب التي تم إضافتها على مر التاريخ والتي سوف تكون كالتالي:

سوف يكون معاش أصحاب الشريحة الأولى هو 1495 جنيه وذلك بدلا من 1300 جنيه.

بينما من المقرر أن يكون المعاش الخاص بالشريحة الثانية هو 1725 جنيه وذلك من بدلا من 1500 جنيه.

الشريحة الثالثة سوف يكون المعاش الخاص بهم هو 1840 جنيه وذلك بدلا من 1600 جنيه.

الشريحة الرابعة من المقرر أن تكون قيمة المعاش 2300 جنيه بدلا من 2000 جنيه.

الشريحة الخامسة سوف يكون المعاش الخاص بهم هو 2645 جنيه وذلك بدلا من 2300 جنيه.

بينما معاش الشريحة السادسة سوف يكون 2990 جنيه بدلا من 2600 جنيه.

سوف يتم صرف 3335 جنيه لأصحاب الشريحة السابعة وذلك بدلا من 2900 جنيه.

الشريحة الثامنة سوف يتم صرف حوالي 3680 جنيه وذلك بدلا من 3200 جنيه.

سوف يتم صرف 4025 المعاشات الشريحة التاسعة وذلك بدلا من 3500 جنيه.

أصحاب الشريحة العاشرة سوف يتم صرف 4370 جنيه بدلا من 3800 جنيه.

أصحاب الشريحة الـ 11 سوف يتم صرف 4715 جنيه بدلا من 4100 جنيه.

أصحاب الشريحة الـ 12 سوف يتم صرف 5060 جنيه بدلا من 4400 جنيه.

بينما أصحاب الشريحة الـ 13 سوف يتم صرف 5405 جنيه بدلا من 4700 جنيه.

سوف يتم صرف 11592 جنيه لأصحاب الشريحة الـ 14 وذلك بدلا من 10080 جنيه.

من المقرر أن يكون المعاش الخاص بالشريحة الـ 15 هو 11592 جنيه وذلك بدلا من 10080 جنيه.

زيادة معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2024

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر أن يكون الحد الأدنى لمعاش تكافل وكرامة هو 517.5 جنيه مصري وذلك بدلا من 450 جنيه مصري، بينما سوف يكون الحد الأقصى هو 920 جنيه مصري بدلا من 800 جنيه مصري.