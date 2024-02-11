اسماء الفائزون بجوائز كأس آسيا 2024.. أفضل لاعب وهداف وحارس مرمى وجائزة اللعب النظيف

تعد كأس آسيا واحدة من أهم البطولات في عالم كرة القدم القاري حيث يتنافس منتخبات القارة الآسيوية على هذا اللقب الغالي، وفي نسخة البطولة التي أقيمت في قطر عام 2024، تم تتويج المنتخب القطري باللقب بعد أداء متميز وتفوق في المباريات، وبجانب المنتخب الفائز تم تكريم اللاعبين البارزين في البطولة من خلال توزيع جوائز فردية، مثل أفضل لاعب وهداف وحارس مرمى، بالإضافة إلى جائزة اللعب النظيف، دعونا نلقي نظرة على قائمة الفائزون بجوائز كأس آسيا 2024 كاملة وأسماء الفائزين.

جوائز كأس آسيا 2024

تتضمن جوائز كأس آسيا 2024 جوائز مالية للمنتخبات وجاءت كما يلي:

البطل (منتخب قطر): 5 ملايين دولار.

الوصيف (منتخب الأردن): 3 ملايين دولار.

الخروج من نصف النهائي (منتخب كوريا – منتخب إيران): 1 مليون دولار.

المشاركة (جميع المنتخبات المشاركة في البطولة هذا الموسم): 200 ألف دولار.

اسماء الفائزون بجوائز كأس آسيا 2024

بالإضافة للجوائز المالية تتضمن جوائز كأس آسيا 2024 عدة فئات تكرم الأفضل في البطولة، وتهدف هذه الجوائز إلى التعرف على اللاعبين المتألقين والفرق المتميزة في البطولة، إليك قائمة الفائزون بجوائز كأس آسيا 2024 كاملة:

أفضل لاعب في كأس آسيا 2024: أكرم عفيف (قطر).

هداف كأس آسيا 2024: أكرم عفيف (قطر).

أفضل حارس مرمى: معتز برشم (قطر).

جائزة اللعب النظيف: منتخب قطر.

جائت نسخة كأس آسيا 2024 بتتويج منتخب قطر باللقب وقد تم تكريم اللاعبين والفرق المتميزة في البطولة من خلال جوائز فردية، حقق أكرم عفيف لقب أفضل لاعب وهداف البطولة بفضل تألقه ومساهمته الكبيرة في فوز منتخب قطر، وتم تكريم معتز برشم كأفضل حارس مرمى، بينما حصل منتخب قطر على جائزة اللعب النظيف.