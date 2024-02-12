هـــسا :: اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كشف pdf | لِينك اسماء المشمولين

هناك الكثير من الطلبات المقدمة من المواطنين من أجل أخذ الدعم ومعرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث استقبلت الوزارة العراقية هذه الطلبات وتعمل على فحص هذه الطلبات لتقرر من الذي يستحق ويستوفي فيه الشروط الموضوعة، والوزارة تعمل الآن على توفير المبلغ اللازم لصرف هذا الراتب من قبل المواطنين، وكل من ينطبق عليه الشروط سوف يتم الموافقة على طلبه وصرف هذا الراتب له، لمزيد من المعلومات فى هذا التقرير التالى.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن القيام بقبول الشخص المتقدم في اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة لكن عندما تتوفر به هذه الشروط فيما يلي:

لابد وأن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية العراقية ومقيم دائما داخل العراق.

يجب أن يتراوح عمر الشخص المتقدم من 18 إلى 60 عامًا لكي يحصل على الدعم للرجال.

إضافة إلى أن النساء يجب ان يتراوح عمرهن من 15 إلى 55 عامًا.

أن يكون المتقدمين من أصحاب الأمراض المزمنة أو الإعاقة أو الفئات المُحدده من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

إرفاق جميع المستندات المعنية للقبول في الرعاية الاجتماعية.

الإلتزام بجميع المعايير والضوابط التي تفرضها الوزارة على المتقدمين.

يجب ألا يكون المستفيد مسجلاً مسبقًا في أي من خدمات الضمان الاجتماعي.

كذلك يجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4.

المستندات المطلوبة للتقديم فى الرعاية الاجتماعية وزارة العمل

هناك بعض الاوراق المطلوبة للتقديم فى اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وهي على النحو الآتي:

يجب على المتقدم تقديم صورة من البطاقة الوطنية بشرط ان تكون سارية. لا بد من تقديم شهادات ميلاد كافة أفراد العائلة. بالإضافة إلي قيمة الراتب. البطاقة السكنية.

بحث أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

سوف يتم صرف الرعاية الاجتماعية خلال شهر فبراير لعام 2024، وهناك خطوات لتحميل كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة حيث يجب القيام بالخطوات الآتية: