“بعد الزيادة 100.0000 دينار“ وزارة المالية العراقية تكشف سلم رواتب المتقاعدين 2024

أعلنت الحكومة العراقية عن راتب التقاعد والذي يعتبر من أبرز أشكال الدعم داخل دولة العراق، وهو عبارة عن مبلغ من المال يتم منحه للأشخاص الذين تقاعدوا عن العمل وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف المنح وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وذلك ما سوف نقدمه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا رابط الاستعلام عن الدعم.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

يجب العلم أن ذلك للراتب كانت تتراوح قيمته ما بين 100.000 دينار حتى 150.000 دينار، ولكن مع غلاء الأسعار الذي تشهده في تلك الفترة صرحت الجهات المسؤولة أنه سوف يتم زيادة ذلك الراتب 100 ألف دينار، بمعنى أن الشخص الذي كان يتقاضي 300.000 دينار سوف يحصل على 400.000 دينار، ومن كان يتقاضى راتب 450.000 سيتقاضى راتب 550.000 ولكن يجب توافر جميع الشروط، كما أوضحت أيضا الجهات المسؤولة أن الأشخاص الذي راتبهم فوق المليون دينار لم يحصلوا على أي زيادة.

شروط الحصول على الدعم

قامت وزارة المالية العراقية بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على الدعم، وتتمثل تلك الشروط في:

يجب أن يكون عمر المتقدم 60 عام فيما أعلى.

يشترط أن يكون حاملا للجنسية العراقية.

يرجى إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

قم بتسديد جميع الرسوم التي قامت بتحديدها مؤسسة التقاعد.

يجب أن يكون لديك حساب بنكي وذلك من أجل إيداع الراتب من خلاله.

رابط الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق

قم باتباع الخطوات التالية من أجل الاستعلام عن الدعم: