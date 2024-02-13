مسابقة دخون الاماراتيه 2024: رابط التسجيل والجوائز وشروط الاشتراك “Dkhoon Emirates”

تعتبر شركة دخون الإماراتية من الشركات الرائدة في مجال العطور، وقد أعلنت مؤخرًا عن إطلاق مسابقة دخون الإماراتية 2024، هذه المسابقة تقدم جوائز قيمة للفائزين حيث يتم سحب كل أربعة أيام على سيارة مرسيدس، نعرض لكم فيما يلي عبر موقع البديل رابط التسجيل في مسابقة دخون الاماراتيه والجوائز التي تقدمها المسابقة بالإضافة إلى شروط الاشتراك.

رابط التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية

فيما يلي رابط الاشتراك فيي مسابقة دخون الاماراتيه، حيث يمكنك الآن المشاركة من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لشركة “دخون” من خلال الرابط التالي: هنا.

انتقل إلى صفحة المسابقة على الموقع.

قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

أدخل رقم الفاتورة الخاصة بشراء منتجات “دخون”.

تأكد من قراءة وفهم الشروط والأحكام المتعلقة بالمسابقة.

جوائز مسابقة دخون الإماراتيه

فيما يلي جوائز مسابقة دخون الإماراتية وعددها:

الجائزة العدد جوال من نوع Apple 15 15 سيارة مرسيدس a 200 7 سيارة مرسيدس g63 amg 1 50 ألف ريال سعودي كاش 5

شروط مسابقة دخون الإماراتية

يمكنك الآن المشاركة في مسابقة دخون إذا توفرت الشروط التالية: