لمشاهدة مسلسلات رمضان.. إليك تردد قنوات dmc الجديد 2024 على النايل سات

مع حلول شهر رمضان المبارك يترقب الجميع عرض المسلسلات الرمضانية المميزة، ومن بين القنوات التي تقدم مجموعة متنوعة من المسلسلات الشيقة هي قنوات dmc، تعد قنوات dmc واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي متنوع يشمل الدراما والكوميديا والبرامج الحوارية والرياضية، ولمساعدتك في مشاهدة أحدث المسلسلات في رمضان سنقدم لك عبر موقع البديل تردد قنوات dmc الجديدة لعام 2024 على النايل سات، بالإضافة إلى معلومات عن مسلسلات رمضان المقرر عرضها على قناة dmc في رمضان 2024.

تردد قنوات dmc الجديد 2024 على النايل سات

إليك تردد قناة dmc الجديد لمتابعة الدراما الرمضانية 2024 وقناة dmc دراما على النايل سات:

قناة dmc:

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة dmc Drama:

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

قناة dmc العامة HD:

التردد: 11449.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مسلسلات رمضان 2024 على قناة dmc

تأتي قنوات DMC لعام 2024 بمجموعة من المسلسلات الحصرية التي تلبي توقعات المشاهدين، بينما يتابع المشاهدون هذه الأعمال الفنية يمكنهم الاستمتاع بقائمة منوعة من المسلسلات التي تعرض في أوقات مختلفة، إليك بعض المسلسلات التي ستُعرض على DMC في شهر رمضان:

اسم المسلسل موعد العرض بطولة نعمة الأفوكادو الساعة 6:00 مساءً مي عمر حق عرب الساعة 8:00 مساءً أحمد العوضي بيت الرفاعي الساعة 7:00 مساءً أمير كرارة الحشاشين الساعة 10:00 مساءً كريم عبد العزيز عتبات البهجة الساعة 9:00 مساءً يحيى الفخراني بابا جه الساعة 11:00 مساءً أكرم حسني

تعد قناة dmc وجهة مثالية لمشاهدة مسلسلات رمضان 2024، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المسلسلات الحصرية، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة هذه المسلسلات على قناة dmc دراما وقناة dmc العامة HD، وذلك عبر ضبط ترددات القنوات المذكورة على جهاز الاستقبال الخاص بك، استعد لقضاء شهر رمضان المبارك وأنت تستمتع بأحدث المسلسلات المشوقة على قنوات dmc.