“كون فريقك وألعب NOW“ تنزيل لعبة اي فوتبول بيس 2024 eFootball PES 2024آخر إصدار على الأندرويد والآيفون

يبحث عدد كبير من عشاق كرة القدم عن خطوات تحميل لعبة اي فوتبول والتي تعتبر من أفضل ألعاب كرة القدم والتي تعطيك شعور وكأنك تلعب على أرض الواقع، تم إطلاق اللعبة لأول في عام 2006 من قبل شركة كونامي، يجب العلم أن اللعبة تضم عدد كبير من المعلقين المعروفين على مستوى العالم، وتعطي للاعب فرصة بيع وشراء اللاعبين، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

خطوات تحميل لعبة efootball على الأندرويد

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل تحميل اللعبة:

في البداية قم بالدخول على متجر التطبيقات جوجل بلاي. في شريط البحث يرجى كتابة اسم اللعبة efootball PES 2023. يرجى الضغط على أول نتيجة في نتائج البحث. اضغط على خانة تحميل اللعبة، وانتظر حتى تنتهي عملية التثبيت. بمجرد الانتهاء من عملية التحميل سوف تجد اللعبة مثبتة ضمن قائمة التطبيقات الخاصة بك. قم بالنقر على أيقونة اللعبة واتبع التعليمات وابدأ باللعب، عند اللعب يجب التأكد من اتصال جهازك بالانترنت.

خطوات تنزيل اللعبة على أجهزة الآيفون

أولا يجب الدخول على آب ستور. ثم في شريط البحث يجب كتابة PES 2023. يجب الضغط على زر التحميل وسوف تبدأ اللعبة بالتحميل بدون أي رسوم. انتظر حتى تنتهي من التثبيت وقم بالدخول على اللعبة وابدأ باللعب.

مميزات الإصدار الجديد للعبة اي فوتبول

يمتلك الإصدار الجديد الكثير من المميزات والتي من أبرزها: