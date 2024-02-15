هـسـة ⭕️ ظهرت نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول موقع نتائجنا كافة المحافظات بالوقت الامتحاني mlaemna.com

إن البحث عن نتائج السادس الابتدائي لم يتوقف ولو للحظة واحدة بعدما علم الطلاب العراق أن هناك بعض المحافظات قد ظهرت بها النتائج بالفعل، الأمر الذي أدى إلى زيادة رغبة هؤلاء الطلاب المنتظرين لحظة الإعلان عن نتائجهم حتى يرتاح بالهم يستمتع بأيام الإجازة الخاصة بهم، لذلك وجدنا أن هناك الكثير من الطلاب يرغبون في معرفة موعد إعلان النتائج من ناحية، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الطلاب أيضا يرغبون في معرفة خطوات الاستعلام عن النتائج الخاصة بـ السادس الابتدائي التمهيدي من ناحية أخرى.

نتائج السادس الابتدائي

حينما شاهد العاملين داخل وزارة التربية والتعليم العراقية ارتفاع معدلات بحث الطلاب حول نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بعدما علموا أن هناك محافظات داخل العراق قد ظهرت فيها النتائج، فإننا وجدنا أن الوزارة قد قامت بطمئنة أبناؤها الطلاب الذين لم تظهر نتائجهم بعد وطالبتهم بالانتظار حيث إنه من المؤكد أن النتائج ستظهر خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم رفع النتائج من خلال رابط الوزارة.

بالإضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم العراقية قد ناشدت أبناءها الطلاب ضرورة الالتزام بموقع الوزارة الرسمي أو موقع نتائجنا، وعليهم ألا ينساقوا وراء مروجي الإشاعات الراغبين في اقتناص فرصة قلق الطلاب لإحراز أكبر نسبة من المشاهدات لمواقعهم المزيفة.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول

يمكنكم الآن أعزائي الطلاب التابعين لمحافظة الأنبار أو الكرخ الثانية والثالثة أن تتعرفوا على النتائج الخاصة بكم من خلال تسجيل الدخول على موقع الوزارة أو موقع نتائجنا، ذلك الموقع الموثق والتابع لوزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى أنه يمكنكم الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي، باتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول على مقربة التربية والتعليم العراقية.

لا بد من كتابة الرمز المرئي قبل إتمام عملية البحث عن النتائج.

من القائمة المتاحة أمامك قم باختيار نتائج السادس الابتدائي التمهيدي.

قم بكتابة البيانات المطلوبة منك، من حيث الرقم الامتحاني.

عليك هنا تحديد المحافظة التابع لها.

وأخيراً قم بالضغط على زر عرض النتائج، وعلى حسب محافظتك ستعرف تفاصيل النتائج.

نتائج السادس الابتدائي

تم الاعلان عن نتائج الدور الاول في معظم المحافظات، حيث ينتظر الالاف من الطلاب والطالبات اعلان باقي المحافظات، منها البصرة ونينوي وكركوك وغيرها من المحافظات الاخري، حيث يتم الكشف عن النتيجة في صورة ملفات pdf سريعة التحميل، يمكن للطالب وولي الامر الحصول عليها من خلال النثر علي تنزيل، وسوف تنزيل في صورة ملفات جوجل درايف.