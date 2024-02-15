تــوة نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 الدور الاول موقع نتائجنا pdf في محافظات العراق “البصرة + نينوي + كربلاء”

لقد بدأت وزارة التربية العراقية خلال الساعات الماضية في اعلان نتائج السادس الابتدائي التمهيدي الخارجي لتلاميذ الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2024،وقامت وزارة التربية العراقية بالإفراج عن نتائج التمهيدي الخارجي في محافظة الكرخ الثالثة والرصافة الثالثة، وتستعد الآن وزارة التربية العراقية خلال الساعات القادمة لإعلان نتائج التمهيدي الخارجي 2024 في باقي المحافظات العراقية، ومن المتوقع أن يتم اليوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024 إعلان نتائج السادس الابتدائي التمهيد في جميع المحافظات العراقية، وسوف يتم إعلانها إلكترونيا عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية، لمزيد من التوضيح فى المقال التالي.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024

تقدم وزارة التربية والتعليم العراقية فرصة الاطلاع نتائج السادس الابتدائي التمهيدي امتحانات الدور الأول للصف السادس التمهيدي لعام 2024 عبر موقعها الإلكتروني. ويمكنكم الحصول على النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم ادخل رمز التحقق المرئي للدخول إلى الموقع الإلكتروني.

اختار خيار “نتائج امتحانات الدور الأول التمهيدي”.

أدخل رقم الجلوس الخاص بك واحصل على النتيجة.

ستظهر النتيجة أمامك على الفور.

خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي

يمكن الحصول على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2024 من خلال موقع “نتائجنا”، الذي يوفر النتيجة بسهولة ويسر لجميع الطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على أولادهم ومستقبلهم التعليمي، و يمكنكم اتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة على النحو الآتي: