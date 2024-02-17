مسلسل تل الرياح الحلقة 34 مترجمة بجودة عالية قصة عشق

يعتبر مسلسل تل الرياح واحد من الأعمال التركية التي نجحت في تجميع نسب مشاهدة مرتفعة من مختلف الدول في الوطن العربي، وذلك بسبب القصة المثيرة والشيقة التي يقدمها المسلسل، لذلك يبحث عدد كبير من المشاهدين عن تفاصيل مسلسل تل الرياح الحلقة 34، وذلك ما سوف نقدمه لكم من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة.

مسلسل تل الرياح الحلقة 34

ينتمي المسلسل للأعمال الرومانسية ولكن تدور قصة المسلسل الأساسية حول وجود خلافات كبيرة ما بين إثنين من كبار العائلات وهي عائلة كاربي وعائلة دمير، تستمر تلك الخلافات لفترة كبيرة والتي من المقرر أن يكون نهايتها الدماء ولكن سوف يقرر باران ابن عائلة كاربي بحكمة من أجل أن يحل تلك الخلافات ويترتب على ذلك زواج باران من ديلان ابنة عائلة دمير، ولكن ديلان كانت غير موافقة وذلك بسبب أنها ترسم مواصفات محددة لفتى أحلامها ولكنها سوف توافق من أجل الحفاظ على عائلتها، ولكن يجب العلم أنه مع تطور الأحداث وتساعدها سوف تنشأ قصة حب بينهما كبيرة، ومن المقرر أن الحلقات القادمة سوف تشهد الكثير من أحداث المغامرة والتشويق وبالتحديد بعد أن تعرضت ديلان للاختطاف.

مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة

يعرض المسلسل يوم واحد في الأسبوع وهو يوم الإثنين على قناة kanal 7 وذلك في تمام الساعة 3 ونصف مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة 4 ونصف بتوقيت السعودية، بينما يعرض في تمام الساعة 5 ونصف مساء بتوقيت دولة الإمارات، يمكنك استقبال القناة على الرسيفر الخاص بك بواسطة القمر الصناعي ترك سات باستخدام البيانات التالية:

التردد: 11977.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

أبطال مسلسل تل الرياح

يشارك في العمل مجموعة من الممثلين البارعين: