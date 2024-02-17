اليــك اسماء الرعاية الاجتماعية | بحث مظلتي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf في كل المحافظات

اقترب صرف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة المنتظرة، وقريبا ستعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المشمولين في الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة والأخيرة التي اعتمدها وزير العمل، وقد وفرت الدولة هذا الدعم لمحدودي الدخل وذوي الأمراض المزمنة، وغيرها من الفئات التي تحتاج إلى المساعدة من الدولة، لتحسين ظروف حياتهم، وتوفير احتياجاتهم لمواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع الاسعار المستمر،وسيتم الإعلان عن هذه الأسماء عن طريق موقع مظلتي.

الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم وزارة العمل

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق بتحديد مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر في المتقدم لكي يحصل علي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة، الاخيرة، تتمثل الشروط في الآتي:

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية.

كذلك يجب أن يكون مقيم بالعراق إقامة دائمة.

ألا يقل عمر المتقدم من الرجال عن 18 عام، ولا يزيد عن 55 عام.

يجب ألا يقل عمر المتقدم من النساء عن 16 عام، ولا يزيد عن 60 عام.

عدم امتلاك المتقدم لأي أصول أو ممتلكات ذات قيمة مالية.

ألا يكون للمتقدم سجل تجاري.

يجب أن يكون من أبناء الشهداء، أو الأيتام، أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو المطلقات.

طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة و الأخيرة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه سوف يتم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية، مع اتباع الخطوات التالية: